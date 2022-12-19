Стали известны подробности гибели пропавшего в Екатеринбурге подростка

На данный момент следком возбудил уголовное дело об убийстве, тем временем силовики не считают смерть Даниила криминальной. После проведения объективного осмотра специалисты не выявили на теле школьника признаков насилия. При этом присутствуют следы переохлаждения.
Выяснилось, что молодой человек вышел в пятничную ночь из родительского дома для того, чтобы пойти на праздник к другу. В тот же вечер ребенок принял некое лекарство, а после начал проявлять признаки неадекватного состояния, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Полицейские сообщают о том, что воспитанием подростка занимался отец. До этого случая Даниил Семенов не пропадал и на учете в ПДН не числился.