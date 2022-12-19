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Стали известны подробности гибели пропавшего в Екатеринбурге подростка

Сегодня, 03:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге продолжают исследовать все обстоятельства смерти Даниила Семенова — 14-летнего подростка, пропавшего 17 декабря. В день пропажи мальчик пошел в гости к подруге, а через 1,5 дня его нашли мертвым в районе Базового переулка за ангаром.
Пропавший 14-летний мальчик найден мертвым в Екатеринбурге
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На данный момент следком возбудил уголовное дело об убийстве, тем временем силовики не считают смерть Даниила криминальной. После проведения объективного осмотра специалисты не выявили на теле школьника признаков насилия. При этом присутствуют следы переохлаждения.

Фото: СУ СКР по Свердловской области.

Выяснилось, что молодой человек вышел в пятничную ночь из родительского дома для того, чтобы пойти на праздник к другу. В тот же вечер ребенок принял некое лекарство, а после начал проявлять признаки неадекватного состояния, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

14-летний подросток в очках пропал в Октябрьском районе Екатеринбурга
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Полицейские сообщают о том, что воспитанием подростка занимался отец. До этого случая Даниил Семенов не пропадал и на учете в ПДН не числился.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Дети#Смерть#Следственный комитет
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