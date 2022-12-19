Стали известны подробности гибели пропавшего в Екатеринбурге подростка

Выяснилось, что молодой человек вышел в пятничную ночь из родительского дома для того, чтобы пойти на праздник к другу. В тот же вечер ребенок принял некое лекарство, а после начал проявлять признаки неадекватного состояния, сообщает СУ СКР по Свердловской области.