ТРЦ «КИТ» в Тагиле устроит бесплатные новогодние праздники

Новогодние праздники в ТРЦ «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 пройдут 24 декабря и 5 января в Нижнем Тагиле. В первый день гуляний Дед Мороз, Снегурочка и волшебные эльфы устроят для гостей анимационную программу, которая придется по душе как взрослым, так и детям. Посетители увидят шоу с зеркальными зайцами и человеком-пружиной, смогут расписать ароматный имбирный пряник, вытянуть печенье с предсказанием от Деда Мороза и, конечно, выиграть призы. Кроме того, в этот день оживут праздничные подарки, которые после долгого сна в мастерской главного волшебника готовы зажигать. В ТРЦ прибудет и двухметровый мягкий оленёнок, оставивший развоз подарков, чтобы порадовать малышей и их родителей.
Сюрпризы ожидают и в первый четверг нового года, 5 января. Дед Мороз приготовил так много подарков, что часть из них достанется посетителям ТРЦ «КИТ». Вот только их содержание станет настоящим сюрпризом: под крышками кто-то стучит, бормочет или поет, а один из презентов и вовсе норовит кого-то съесть. Распаковывать волшебные коробки помогут сказочные герои: Дед Мороз, Конфеткин и Подарочкин. Также тагильчане увидят шоу мыльных пузырей, смогут нанести узор на имбирный пряник и пообщаться с героем-проказником. Кроме того, по коридорам торгово-развлекательного центра прогуляется снежный мамонт высотой 2,5 метра. Мягкий добряк любит фотографироваться и поздравлять всех с Новым годом.
Новогодние праздники пройдут на втором этаже ТРЦ «КИТ», возле магазина FixPrice. Во время развлечений, с 15:00 до 17:00, будет работать профессиональный фотограф, который бесплатно сделает памятные фото.
Напомним, торгово-развлекательный центр «КИТ» устраивает бесплатные праздники для всех желающих дважды в месяц, а каждое воскресенье в главном холле ТРЦ выступают музыканты. Узнать дату следующей шоу-программы с аниматорами и зажигательными конкурсами можно на сайте или в соцсетях торгового центра.
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