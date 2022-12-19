ТРЦ «КИТ» в Тагиле устроит бесплатные новогодние праздники

Новогодние праздники в ТРЦ «КИТ» на Черноисточинском шоссе, 49 пройдут 24 декабря и 5 января в Нижнем Тагиле. В первый день гуляний Дед Мороз, Снегурочка и волшебные эльфы устроят для гостей анимационную программу, которая придется по душе как взрослым, так и детям. Посетители увидят шоу с зеркальными зайцами и человеком-пружиной, смогут расписать ароматный имбирный пряник, вытянуть печенье с предсказанием от Деда Мороза и, конечно, выиграть призы. Кроме того, в этот день оживут праздничные подарки, которые после долгого сна в мастерской главного волшебника готовы зажигать. В ТРЦ прибудет и двухметровый мягкий оленёнок, оставивший развоз подарков, чтобы порадовать малышей и их родителей.