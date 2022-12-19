Участники недели бизнеса в Уфе обсудили вклад БСК в отечественный химпром

В ходе своего выступления глава БСК Давыдов отметил, что в 2021 году компания приступила к разработке стратегии своего развития до 2031 года и уже успешно защитила свой проект в Правительстве РФ. Стратегия базируется на модернизации производства и стремлении к производству замкнутого цикла, при котором ресурсы одного завода являются продуктом производства для другого. При этом количество издержек сводится к минимуму.