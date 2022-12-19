Участники недели бизнеса в Уфе обсудили вклад БСК в отечественный химпром

Президент Союза химиков Виктор Иванов в ходе своего выступления на полях форума назвал БСК одним из лидирующих предприятий российской химической промышленности. Он отметил, что в условиях санкций компании удалось увеличить темпы развития производства. Об этом сообщает newizv.ru
По мнению директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Михаила Юрина, БСК – один из флагманов экономики Башкортостана и РФ. Показатели производства предприятия достаточно высоки. Из этого можно сделать вывод о том, что в компании работают хорошие специалисты и профессиональная команда управленцев. В условиях действующих санкций перед компанией стоит задача найти выход из сложившейся ситуации, и она с этим справляется, подытожил Юрин.
В ходе своего выступления глава БСК Давыдов отметил, что в 2021 году компания приступила к разработке стратегии своего развития до 2031 года и уже успешно защитила свой проект в Правительстве РФ. Стратегия базируется на модернизации производства и стремлении к производству замкнутого цикла, при котором ресурсы одного завода являются продуктом производства для другого. При этом количество издержек сводится к минимуму.
По словам Давыдова, новые производства являются дополнением традиционных производств. Это позволяет выпускать востребованную продукцию высоких переделов, уменьшать логистические и административные расходы, проводить трансфер наиболее эффективных практик и технологий. Стратегию БСК высоко оценили представители всех уровней власти. Подход компании признан имеющим большой потенциал для дальнейшего масштабирования. Придерживаясь разработанной стратегии, предприятие может с уверенностью смотреть вперед и добиться минимизации потерь, которые она несет из-за санкций.
Сегодня Башкирская содовая компания работает в кооперации с заводами, которые находятся в том числе в периметре ГК «Русский водород». Опыт этих предприятий может служить ориентиром в плане успешно реализуемой промышленной политики, которая дает большой синергетический эффект.
Управляющий директор ООО «ВЭБ Инжиниринг» Сергей Аристов охарактеризовал стратегию развития БСК как устойчивую.
«Это означает, что банковские структуры готовы рассматривать для финансирования проекты для долгосрочного развития», - пояснил Аристов.
На примере БСК можно судить и о сложностях, с которыми сталкиваются сегодня субъекты отечественного химпрома.
По словам Давыдова, главная задача БСК на сегодняшний день сводится к перестройке всех экспортных логистических маршрутов. Сейчас компания вынуждена практически полностью перестроиться в плане реализации продукции, так как европейский рынок больше не является ключевым для предприятия.
Участники гранд-сессии также дискутировали о том, на каких аспектах нужно сосредоточиться, чтобы достичь поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели по формированию технологического суверенитета страны, ускорению научно-технического прогресса в сфере химической промышленности и выходу на новые рубежи развития.