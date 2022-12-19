В гордуме Алапаевска решат вопрос об отставке мэра города

Повестка заседания размещена в Алапаевской газете. Этот вопрос парламентарии рассмотрят 22 декабря.
По словам депутата гордумы Алапаевска Сергея Подкорытова, большая часть парламентариев считает, что мэра нужно отправить в отставку, сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, что Сайгид Билалов стал мэром пять лет назад. До этого он занимал должность председателем гордумы. В ноябре его сына ранили в зоне спецоперации.
После этого он вновь проводил сына в воинскую часть, где его могут мобилизовать и повторно отправить на СВО.