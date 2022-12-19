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В гордуме Алапаевска решат вопрос об отставке мэра города

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI
Мэра города Алапаевска Сайгида Билалова могут снять с должности. Такой вопрос будет решаться в гордуме Алапаевска.

Повестка заседания размещена в Алапаевской газете. Этот вопрос парламентарии рассмотрят 22 декабря.

По словам депутата гордумы Алапаевска Сергея Подкорытова, большая часть парламентариев считает, что мэра нужно отправить в отставку, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что Сайгид Билалов стал мэром пять лет назад. До этого он занимал должность председателем гордумы. В ноябре его сына ранили в зоне спецоперации.

После этого он вновь проводил сына в воинскую часть, где его могут мобилизовать и повторно отправить на СВО.

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#Елена Озерова#Политика#Новости УрФО#Алапаевск#Мэр#Отставка#Депутаты
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