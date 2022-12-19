В Свердловской области школьники бесплатно осваивают программирование в «Синергии»

В Свердловской области на базе «Синергии» занимаются около 1300 ребят как в очном, так и в заочном форматах. Офлайн-занятия проходят в Екатеринбурге в центре цифрового образования «IT-Куб» и в школе № 215, а также в поселке Троицкий в школе № 5. Курс продлится до ноября 2023 года. По его итогам все участники проекта получат сертификаты.