В Свердловской области школьники бесплатно осваивают программирование в «Синергии»

Крупнейший частный университет России «Синергия» стал одним из лидеров по числу подключенных школьников. Преподаватели «Синергии» в рамках курса обучают языкам программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++ более 16 тысяч учащихся по всей России.
В Свердловской области на базе «Синергии» занимаются около 1300 ребят как в очном, так и в заочном форматах. Офлайн-занятия проходят в Екатеринбурге в центре цифрового образования «IT-Куб» и в школе № 215, а также в поселке Троицкий в школе № 5. Курс продлится до ноября 2023 года. По его итогам все участники проекта получат сертификаты.
Новые знания пригодятся школьникам как при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, так и для участия в олимпиадах и хакатонах. Ребята также смогут продолжить изучать программирование в некоторых вузах, участвующих в проекте. К примеру, «Синергия» предложит перейти в колледж при университете или сразу на факультет «Программирование». По завершении обучения вуз поможет найти работу по специальности.
Как отметил ректор Университета «Синергия» Артем Васильев, повышенное внимание государства к данному направлению связано с вызовами, с которыми сталкивается сейчас Россия в сфере цифровых технологий.
Мы готовы принять самое активное участие в приоритетных для государства образовательных проектах. В течение ближайшего года мы поможем тысячам школьников по всей стране пройти профориентацию, чтобы российская экономика справилась со стоящими перед ней вызовами. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России, — подчеркнул Артем Васильев.