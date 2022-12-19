Водителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах

В связи с этим автолюбителям рекомендуют двигаться по дорогам медленнее, чем обычно, не совершать лишних маневров и резких тормажений. Также им советуют не отвлекаться во время вождения и заблаговременно тормозить перед светофорами и пешеходными переходами. Советуется и держать большую дистанцию между автомобилями.