Водителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах

Предупреждение разослали сотрудники региональной Госавтоинспекции. Понижение температур ожидается уже в вечером и ночью 19 декабря, а также утром 20 декабря. Также может наблюдаться гололед.
В связи с этим автолюбителям рекомендуют двигаться по дорогам медленнее, чем обычно, не совершать лишних маневров и резких тормажений. Также им советуют не отвлекаться во время вождения и заблаговременно тормозить перед светофорами и пешеходными переходами. Советуется и держать большую дистанцию между автомобилями.
Пешеходам советуется переходить дорогу только в условиях полно отсутствия авто, или если они далеко. Это связано в тем, что торможение в скользкую погоду более затруднено.