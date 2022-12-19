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Водителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
Автолюбителей предупредили о похолодании, в связи с чем на дорогах Свердловской области может быть скользко.

Предупреждение разослали сотрудники региональной Госавтоинспекции. Понижение температур ожидается уже в вечером и ночью 19 декабря, а также утром 20 декабря. Также может наблюдаться гололед.

В связи с этим автолюбителям рекомендуют двигаться по дорогам медленнее, чем обычно, не совершать лишних маневров и резких тормажений. Также им советуют не отвлекаться во время вождения и заблаговременно тормозить перед светофорами и пешеходными переходами. Советуется и держать большую дистанцию между автомобилями.

Пешеходам советуется переходить дорогу только в условиях полно отсутствия авто, или если они далеко. Это связано в тем, что торможение в скользкую погоду более затруднено.

Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
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#Природа#Новости УрФО#Погода#Дороги#Скользкие дороги#Елена Озерова
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