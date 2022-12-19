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Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила

Сегодня, 11:31
Фото: TagilCity.ru
На прошлой неделе посты УГМС 14 и 15 декабря фиксировали превышения вредных веществ в атмосферном воздухе Нижнего Тагила.

В среду, 14 декабря, трижды был зафиксировано превышение диоксида азота. На улице Красная, 4 в 16.20 его концентрация составила 1,09 ПДК. Такие же значения достигла концентрация вредного вещества на улице Металлургов, 7 с 16.00 до 16.40. А в 18.20 — до 1,01 ПДК.

В четверг, 15 декабря, на посту УГМС на Красном Камне два раза с 19.40 до 23.40 зарегистрировано превышение сероводорода до 1,6 ПДК.

Напомним, в ноябре 2022 года шесть дней из 30 в Нижнем Тагиле также были зафиксированы превышения вредных веществ. В воздухе присутствовали излишки вредных для здоровья сероводорода и диоксида азота.

Шесть дней в ноябре в воздухе Нижнего Тагила были превышения выбросов
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Воздух
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