Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила

В среду, 14 декабря, трижды был зафиксировано превышение диоксида азота. На улице Красная, 4 в 16.20 его концентрация составила 1,09 ПДК. Такие же значения достигла концентрация вредного вещества на улице Металлургов, 7 с 16.00 до 16.40. А в 18.20 — до 1,01 ПДК.
В четверг, 15 декабря, на посту УГМС на Красном Камне два раза с 19.40 до 23.40 зарегистрировано превышение сероводорода до 1,6 ПДК.
Напомним, в ноябре 2022 года шесть дней из 30 в Нижнем Тагиле также были зафиксированы превышения вредных веществ. В воздухе присутствовали излишки вредных для здоровья сероводорода и диоксида азота.