Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила

В среду, 14 декабря, трижды был зафиксировано превышение диоксида азота. На улице Красная, 4 в 16.20 его концентрация составила 1,09 ПДК. Такие же значения достигла концентрация вредного вещества на улице Металлургов, 7 с 16.00 до 16.40. А в 18.20 — до 1,01 ПДК.