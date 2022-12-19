TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Нижнем Тагиле на Новый год

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
На новогодних и Рождественских праздниках в Нижнем Тагиле будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Запрет вводится администрацией Нижнего Тагила в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

23 декабря с 15.30 часов до 20.00 алкогольная продукция не будет продаваться в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей;

28 декабря с 16.00 часов до 20.00 алкоголь нельзя будет купить на следующих территориях: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса.

Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Узнать подробнее
Читайте также:
Объявлена дата открытия главной елки Нижнего ТагилаТоржественное открытие елки пройдет на Старателе в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле уже открыты некоторые новогодние елки. А оставшиеся установят и нарядят уже в скором времени. К примеру, на Вагонке уже можно увидеть главный новогодний символ. 23 декабря будет открыта главная ёлка Дзержинского района. А 26 декабря откроется городок и ёлка в стиле «Летучий корабль» у Дворца металлургов на Тагилстрое. 

#Елена Озерова#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новый год#Каникулы#Праздники#Празднование#Алкоголь
Подпишитесь
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
16 декабря 09:15
В каток превратилась улица в центре Нижнего Тагила
16 декабря 15:08
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
16 декабря 11:55
Люди 5 часов мерзли на улице под Нижней Турой из-за сломавшегося автобуса
Вчера, 11:33
Арт-объект появился на фасаде школы № 50 в Нижнем Тагиле
17 декабря 05:42
Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения претензий надзорников
16 декабря 08:15