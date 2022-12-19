Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Нижнем Тагиле на Новый год

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле уже открыты некоторые новогодние елки. А оставшиеся установят и нарядят уже в скором времени. К примеру, на Вагонке уже можно увидеть главный новогодний символ. 23 декабря будет открыта главная ёлка Дзержинского района. А 26 декабря откроется городок и ёлка в стиле «Летучий корабль» у Дворца металлургов на Тагилстрое.