Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Нижнем Тагиле на Новый год

Запрет вводится администрацией Нижнего Тагила в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.
23 декабря с 15.30 часов до 20.00 алкогольная продукция не будет продаваться в квадрате: шоссе Восточное, улица Ильича, улица Окунева, проспект Вагоностроителей;
28 декабря с 16.00 часов до 20.00 алкоголь нельзя будет купить на следующих территориях: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле уже открыты некоторые новогодние елки. А оставшиеся установят и нарядят уже в скором времени. К примеру, на Вагонке уже можно увидеть главный новогодний символ. 23 декабря будет открыта главная ёлка Дзержинского района. А 26 декабря откроется городок и ёлка в стиле «Летучий корабль» у Дворца металлургов на Тагилстрое.