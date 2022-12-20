4 человека погибли и 2 пострадали в ДТП на встречке под Нижним Тагилом

Водитель ГАЗели и еще два пассажира ВАЗ-2110 были госпитализированы в больницу Верхней Салды. Медики оказывают им необходимую помощь. Также они установят наличие алкоголя в крови мужчины, который был за рулем грузового автомобиля. Такую же экспертизу проведут судмедэксперты погибшему водителю.