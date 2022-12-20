4 человека погибли и 2 пострадали в ДТП на встречке под Нижним Тагилом

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД устанавливают личности участников смертельного ДТП. Известно, что погибший водитель легковушки является жителем Краснодарского края. Вместе с ним смертельные травмы получили три пассажирки, которые не были пристегнуты ремнями безопасности и вылетели при столкновении из автомобиля.
Водитель ГАЗели и еще два пассажира ВАЗ-2110 были госпитализированы в больницу Верхней Салды. Медики оказывают им необходимую помощь. Также они установят наличие алкоголя в крови мужчины, который был за рулем грузового автомобиля. Такую же экспертизу проведут судмедэксперты погибшему водителю.
УГИБДД по Свердловской области вновь напоминает участникам дорожного движения о том, что при сложившихся погодных условиях следует быть более внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.