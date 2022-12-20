48-летний житель Заречного погиб в ходе спецоперации

Напомним, 21 декабря в Североуральске пройдет прощание с местным жителем Рифом Давлятбаевым. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом сообщили в городской администрации. В соцсетях мужчины говорится, что до спецоперации он работал на «Североуральском бокситовом руднике».