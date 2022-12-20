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48-летний житель Заречного погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 09:23
Фото: администрация Заречного
48-летний Евгений Колясников из Заречного погиб в ходе спецоперации под Донецком. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Евгений ушел на спецоперацию в октябре в составе спецподразделения Росгвардии «Ахмат». Посмертно он награжден орденом Мужества.

Евгения Колясникова запомнили добрым и отзывчивым другом, надежным защитником, любящим мужем, отцом и сыном, — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, 21 декабря в Североуральске пройдет прощание с местным жителем Рифом Давлятбаевым. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Об этом сообщили в городской администрации. В соцсетях мужчины говорится, что до спецоперации он работал на «Североуральском бокситовом руднике».

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