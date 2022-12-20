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74 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Свердловской области

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI
Более 74 тысяч человек заболели острой респираторной вирусной инфекцией в Свердловской области с 12 по 18 декабря. Показатель превысил данные прошлой недели на 26,3%.

Роспотребнадзор выявил 74 454 зафиксированных случая заболевания ОРВИ. Судя по многолетним исследованиям ведомства, свердловчане стали болеть на 120% чаще обычного.

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Специалисты федерального органа выяснили, что доминирующее число больных (52%) — дети, а главенствующим вирусом является H1N1, свиной грипп. Инфекционное заболевание нашли у 22,3% испытуемых. Всего в выборке исследовали 775 человек. Кроме того, врачи выявили сезонные коронавирусы, боковирусы, аденовирусы и другие болезни.

Наиболее неблагополучными по количеству больных по состоянию на 19 декабря считаются Краснотурьинск, Первоуральск и Асбестовский ГО. В этих районах болеют в 1,5 раза чаще, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Здоровье#Болезни#Грипп#COVID-19
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