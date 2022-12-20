74 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Свердловской области

Роспотребнадзор выявил 74 454 зафиксированных случая заболевания ОРВИ. Судя по многолетним исследованиям ведомства, свердловчане стали болеть на 120% чаще обычного.
Специалисты федерального органа выяснили, что доминирующее число больных (52%) — дети, а главенствующим вирусом является H1N1, свиной грипп. Инфекционное заболевание нашли у 22,3% испытуемых. Всего в выборке исследовали 775 человек. Кроме того, врачи выявили сезонные коронавирусы, боковирусы, аденовирусы и другие болезни.
Наиболее неблагополучными по количеству больных по состоянию на 19 декабря считаются Краснотурьинск, Первоуральск и Асбестовский ГО. В этих районах болеют в 1,5 раза чаще, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.