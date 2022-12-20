74 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Свердловской области

Наиболее неблагополучными по количеству больных по состоянию на 19 декабря считаются Краснотурьинск, Первоуральск и Асбестовский ГО. В этих районах болеют в 1,5 раза чаще, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.