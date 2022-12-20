«Барселона» зимой хочет договориться с Канте о контракте

По информации «Советского спорта», ссылающегося на испанские СМИ, сине-гранатовые проведут переговоры с 31-летним французом в следующее трансферное окно, чтобы убедить его не подписывать новый контракт с лондонской командой, а присоединиться к Барсе ближайшим летом на правах свободного агента. Таким образом, испанскому клубу с финансовыми проблемами удастся сэкономить на сделке.