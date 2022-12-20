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«Барселона» зимой хочет договориться с Канте о контракте

Сегодня, 08:28
Фото: pxhere.com
Представители «Барселоны» хотят уговорить хавбека «Челси» Н'Голо Канте перебраться на «Камп Ноу» в качестве свободного агента.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на испанские СМИ, сине-гранатовые проведут переговоры с 31-летним французом в следующее трансферное окно, чтобы убедить его не подписывать новый контракт с лондонской командой, а присоединиться к Барсе ближайшим летом на правах свободного агента. Таким образом, испанскому клубу с финансовыми проблемами удастся сэкономить на сделке. 

 

Добавим, что Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в июле 2016 года. Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. В текущем сезоне АПЛ он принял участие в двух встречах и не отметился результативными действиями.

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