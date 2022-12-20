Бродячих собак отловят в Нижнем Тагиле за 4 миллиона рублей

Займется этим подрядная организация в ближайшие полгода. Контракт заключен с «Приютом для животных «Добрые руки – НТ». Это единственный участник электронного аукциона.
Согласно техническому заданию, собак нужно будет выловить с улиц города, сделать им прививки, стерилизовать, дать им маркировку, при надобности – предоставить лечение, а после вернуть всех животных на прежнее место обитания.
Согласно договору, первоочередно ловить нужно агрессивных псов а также тех, что больны. Также ловить нужно собак, гуляющих рядом с садиками, больницами и другими общественными объектами, либо вблизи дорог.
Жестоко обращаться с животными отловщикам запрещается. Также ловить их, когда рядом дети, нельзя.