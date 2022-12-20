Четыре детсада из Екатеринбурга родители воспитанников оценили в 100 баллов

В этом году оценивалась деятельность 1134 учреждений образования. Эксперты оценивали учреждения в городах и селах региона. Анкетирование прошли 110 299 родителей учеников, сообщили в ведомстве.



На лидирующие позиции вышли 7 детсадов. Они набрали максимальное количество баллов. Среди них четыре детских сада из Екатеринбурга и один из Артёмовского ГО.



В учреждении отметили благоприятную динамику среднего итогового балла. Это значит, что система образования совершенствуется. Более того, учреждения работают над устранением недостатков. И в этот раз им также будет выдан их перечень.