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Четыре детсада из Екатеринбурга родители воспитанников оценили в 100 баллов

Сегодня, 14:49
Фото: 1MI
В Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области дали оценку качеству условий образовательной деятельности в регионе. Четыре детсада вошли в число лучших.

В этом году оценивалась деятельность 1134 учреждений образования. Эксперты оценивали учреждения в городах и селах региона. Анкетирование прошли 110 299 родителей учеников, сообщили в ведомстве.

На лидирующие позиции вышли 7 детсадов. Они набрали максимальное количество баллов. Среди них четыре детских сада из Екатеринбурга и один из Артёмовского ГО.

В учреждении отметили благоприятную динамику среднего итогового балла. Это значит, что система образования совершенствуется. Более того, учреждения работают над устранением недостатков. И в этот раз им также будет выдан их перечень.

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#Общество#Новости УрФО#Детсад#Батты#Анкета#Образование#Елена Озерова
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