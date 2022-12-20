Число вызовов врачей к детям в Нижнем Тагиле превысило 1,5 тысячи в сутки

Больше всего звонков поступает по понедельникам, после двух выходных дней. Так, по данным пресс-службы Детской городской больницы Нижнего Тагила, 5 декабря было 1 079 обращений для вызова врача на дом. 12 декабря это число увеличилось до 1 314 звонков, а 19 декабря достигло 1 541 вызова.