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Число вызовов врачей к детям в Нижнем Тагиле превысило 1,5 тысячи в сутки

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается среди детей в Нижнем Тагиле. В понедельник, 19 декабря, на горячую линию поступил 1 541 вызов.

Больше всего звонков поступает по понедельникам, после двух выходных дней. Так, по данным пресс-службы Детской городской больницы Нижнего Тагила, 5 декабря было 1 079 обращений для вызова врача на дом. 12 декабря это число увеличилось до 1 314 звонков, а 19 декабря достигло 1 541 вызова.

Эпидемии нет, но продолжается подъем заболеваемости. Заболевших детей очень много и их прибывает. У многих пациентов держится высокая температура, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ.

Там отметили, что Роспотребнадзор рекомендует носить маски, однако пока повсеместно масочный режим официально не введен.

Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Заболеваемость#Врачи#Дети#ОРВИ
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Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
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