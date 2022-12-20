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Директор гимназии №18 в Нижнем Тагиле получил премию губернатора

Сегодня, 07:57
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лучших работников образования региона. В их число вошел директор гимназии № 18 Нижнего Тагила Игорь Юрлов.

Торжественное мероприятие состоялось 16 декабря. Глава региона Евгений Куйвашев наградили лучших преподавателей, наставников и руководитель образовательных учреждений Свердловской области. В этом году премии был удостоен директор тагильской гимназии № 18 Игорь Юрлов, который ранее стал призером конкурса «Лидеры образования».

Свердловская область славится сильными педагогами, семейными учительскими династиями, образовательными традициями. В сфере образования у нас работает более 76 тысяч человек. И сегодня мы чествуем лучших из них. Благодарю вас за большой вклад в интеллектуальное и творческое развитие уральской молодежи, за воспитание и просвещение молодого поколения. Достижения ваших воспитанников и учеников — это мощный показатель того, что ваш самоотверженный труд принес зримые плоды, послужил добру и созиданию, — сказал глава региона Евгений Куйвашев.

По его словам, для работников образования в регионе реализуют сразу несколько мер поддержки. Правительство разрабатывает программы повышения качества жизни, уделяет внимание престижу профессии.

Фото: страница гимназии №18 во ВКонтакте

Напомним, в школах Нижнего Тагила открылись первые педагогические классы. Обучаясь в них, старшеклассники получают не только общеобразовательные, но и профессиональные знания. Ученики изучают психологию и педагогику, консультируются с ведущими преподавателями Нижнетагильского социально-педагогического института. 

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#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Школа#Директор#Педагог#Евгений Куйвашев#Игорь Юрлов
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