Директор гимназии №18 в Нижнем Тагиле получил премию губернатора

Напомним, в школах Нижнего Тагила открылись первые педагогические классы. Обучаясь в них, старшеклассники получают не только общеобразовательные, но и профессиональные знания. Ученики изучают психологию и педагогику, консультируются с ведущими преподавателями Нижнетагильского социально-педагогического института.