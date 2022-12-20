Дизельное топливо подорожало в Свердловской области

Антимонопольщики опубликовали мониторинг стоимости на сайте RussiaBase.ru. По состоянию на 18 декабря, цена на топливо колебалась в районе 57-60 рублей за 1 литр. Один случай заметили на заправке по улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где водители заправляли транспорт по цене в 58,5 рублей. На Московской цена дизеля превысила 60 рублей, показав значение в 60,7. Автовладельцы оказались недовольны возросшей ценой.