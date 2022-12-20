TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Дизельное топливо подорожало в Свердловской области

Сегодня, 07:24
Фото: 1MI
Цена за один литр дизельного топлива поднялась до 60 рублей в Свердловской области. Повышение стоимости бензина зафиксировали в Екатеринбурге и других городах региона.

Антимонопольщики опубликовали мониторинг стоимости на сайте RussiaBase.ru. По состоянию на 18 декабря, цена на топливо колебалась в районе 57-60 рублей за 1 литр. Один случай заметили на заправке по улице Шейнкмана в Екатеринбурге, где водители заправляли транспорт по цене в 58,5 рублей. На Московской цена дизеля превысила 60 рублей, показав значение в 60,7. Автовладельцы оказались недовольны возросшей ценой.

При этом, следует из информации на сайте, на 14 декабря литр стоил 51 рубль. Это подметили екатеринбуржцы, заправлявшие авто на Автомагистральной.

На резкое подорожание топлива пожаловались жители Екатеринбурга
Узнать подробнее

Ранее, в ноябре, автолюбители уже жаловались на резкий скачок цен на топливо. Клиенты АЗС недовольствуют: цена за литр горючего поднялась сразу на 2 рубля.

Читайте также:
Индекс утраты из-за роста цен на ЖКХ, еду и технику высчитали в Нижнем ТагилеПочти в два раза увеличатся цены на техосмотр в Свердловской областиДо 24 рублей повысится цена проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Свердловская область#Цена#Бензин#Дизельное топливо#Экономика
Подпишитесь
Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 11:31
Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Нижнем Тагиле на Новый год
Вчера, 10:05
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
16 декабря 11:55
Шпроты «За Родину» появились на прилавках магазинов Нижнего Тагила
Вчера, 14:48
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
16 декабря 09:15
Ситуацию с холодом в группах детсада № 172 в Нижнем Тагиле проконтролирует УПРО
Вчера, 13:59