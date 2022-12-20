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Эксперты назвали борьбу с фейками вопросом национальной безопасности

Сегодня, 17:31
Фото: piqsels.com
Эксперты обсудили методы противодействия распространению фейков на площадке МИА «Россия сегодня». Как показывает статистика, по сравнению с 2021 годом число недостоверных вбросов в сеть увеличилось в 6 раз.

Российской Федерации еще никогда в истории не приходилось сталкиваться с такой массированной информационной атакой, как в этом году, пишет newsnn.ru.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак озвучил цифры: свыше 60% интернет-пользователей как минимум раз в неделю видят фейки в сети. В основном это постановочные либо архивные фото и видео, поддельные документы, часто приходится сталкиваться и с намеренным искажением фактов. Причем, как отмечает Владимир Табак, фейки становятся все более правдоподобными. Их основная цель - в подрыве доверия пользователя к каналам коммуникации, и это веский аргумент в пользу их устранения. В этом году российская IT-компания «Диалог» запустила фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», на которой эксперты, ведущие СМИ и вузы делают квалифицированную оценку фейков.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, какие способы обеспечения информационной стабильности действуют в подведомственном ему регионе. Губернатор запустил новый формат - он каждый день выходит в прямой эфир в соцсетях и отвечает на десять самых частых вопросов, поступающих от жителей. Он отметил, что в кризисной ситуации наиболее важно наладить прямую коммуникацию с гражданами.

В свою очередь, Татьяна Матвеева, начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, заметила, что люди начали с осторожностью воспринимать фейковую информацию, так как лучше осознают это явление.

А глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина отметила, что необходимо вовлечь популярные площадки и участников в своевременную отработку фейков. Они должны осознавать ответственность за правдивость транслируемой информации перед своей аудиторией.                                                                      

Старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров рассказал, что университет данной ответственностью обладает в полной мере. Для молодежи, как очень значимой аудитории, нужны такие форматы, которые смогут повлиять на повышение вовлеченности молодых людей в работу по распознаванию фейков. Такими форматами могут стать, например, шоу с блогерами, геймифицированные приложения или образовательный контент в соцсетях.

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