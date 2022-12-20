Эксперты назвали борьбу с фейками вопросом национальной безопасности

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак озвучил цифры: свыше 60% интернет-пользователей как минимум раз в неделю видят фейки в сети. В основном это постановочные либо архивные фото и видео, поддельные документы, часто приходится сталкиваться и с намеренным искажением фактов. Причем, как отмечает Владимир Табак, фейки становятся все более правдоподобными. Их основная цель - в подрыве доверия пользователя к каналам коммуникации, и это веский аргумент в пользу их устранения. В этом году российская IT-компания «Диалог» запустила фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», на которой эксперты, ведущие СМИ и вузы делают квалифицированную оценку фейков.