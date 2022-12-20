В новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле будет до -23 градусов, однако праздничные дни будут достаточно теплыми. При этом в некоторые дни до 9 января ожидаются снегопады, а в некоторые будет ясная погода.
1 января, в воскресенье, по предварительному прогнозу Гисметео, в Нижнем Тагиле будут сильные ветра до 22 метров в секунду. Осадков не ожидается. Дневная температура составит до -5 градусов, а ночью похолодает до -11 градусов.
Однако уже в понедельник и вторник, 2 и 3 января, метеорологи обещают до +2 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов.
4 и 5 января, в среду и четверг, немного похолодает. Температура в течение этих двух суток будет колебаться от -1 до -5 градусов. При этом ожидаются небольшие снегопады.
К концу первой недели нового года столбики термометров опустятся от -7 до -13 градусов. С пятницы до воскресенья, с 6 по 8 января, прогнозируется пасмурная погода и снег.