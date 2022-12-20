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Какая погода будет на Новый год в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
Морозную и бесснежную ночь прогнозируют синоптики 31 декабря в Нижнем Тагиле.

По данным сайта Гисметео, к новому году температура воздуха в Нижнем Тагиле будет постепенно снижаться после потепления, которое ожидается в ближайшие выходные, 24 и 25 декабря. В эти дни дневная температура воздуха достигнет 0 градусов.

Так, 31 декабря ожидается переменная облачность без снега и штормовой западный ветер до 19 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -12 градусов, а ночью похолодает до -23 градусов.

Однако 1 января уже станет теплее: дневная температура поднимется до -5 градусов. При этом, осадков также не ожидается, будет пасмурно. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 22 метров в секунду.

Сильные снегопады и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле
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