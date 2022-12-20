По данным сайта Гисметео, к новому году температура воздуха в Нижнем Тагиле будет постепенно снижаться после потепления, которое ожидается в ближайшие выходные, 24 и 25 декабря. В эти дни дневная температура воздуха достигнет 0 градусов.
Так, 31 декабря ожидается переменная облачность без снега и штормовой западный ветер до 19 метров в секунду. Днем температура воздуха составит -12 градусов, а ночью похолодает до -23 градусов.
Однако 1 января уже станет теплее: дневная температура поднимется до -5 градусов. При этом, осадков также не ожидается, будет пасмурно. Ветер сменится на юго-западный и усилится до 22 метров в секунду.