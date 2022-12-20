Мэрия Нижнего Тагила приобретет абонемент на бензозаправку за 5 млн рублей

Добавим, за 2022 года цены на бензин за год выросли в пределах 5%, менее 10% составил рост цены на дизельное топливо. В результате в сентябре 2022 года в Нижнем Тагиле на одну среднюю зарплату можно было приобрести на 76-85 литров бензина больше, чем в минувшем году. Индекс утраты по дизелю также положительный, тагильчане в плюсе на почти 32 литра этого топлива.