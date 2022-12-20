Мэрия Нижнего Тагила приобретет абонемент на бензозаправку за 5 млн рублей

Согласно условиям контракта, доступ на бензозаправку в Нижнем Тагиле и других города Свердловской области должен будет осуществляться круглосуточно, оплата — путем топливных карт. Речь идет о бензине АИ-92, АИ-95, а также дизельном топливе, соответствующим требованиям ГОСТ. Всего насчитывается 23 заправки, где возможно получение топлива по договору.
Договор действует по 31 августа 2023 года включительно, — говорится в документации.
С каждым отделом будет заключен свой договор.
В настоящее время подписывается договор на сумму 619 тысяч рублей между Службой экологической безопасности и ООО «Нефтетрейдинг» на приобретение топлива. Литр топлива АИ-92, согласно контракту, будет стоить 50,14 рублей. Дизельное топливо — 58,72 рубля.
Добавим, за 2022 года цены на бензин за год выросли в пределах 5%, менее 10% составил рост цены на дизельное топливо. В результате в сентябре 2022 года в Нижнем Тагиле на одну среднюю зарплату можно было приобрести на 76-85 литров бензина больше, чем в минувшем году. Индекс утраты по дизелю также положительный, тагильчане в плюсе на почти 32 литра этого топлива.
Ранее эта компания уже обеспечивала администрацию, службы и центра Нижнего Тагила поставкой топлива, договор с ними был подписан в июле 2023 года. Кроме того, организация сотрудничает с Демидовской городской больницей, исправительной колонией № 12, управлением социальной политики и другими учреждениями города.
Помимо Службы экологической безопасности, в дальнейшем будут заключены договоры с администрацией Нижнего Тагила на 1,8 млн рублей, городской Думой на 330 тысяч рублей, Службой заказчика городского хозяйства на 400 тысяч рублей, Службой правовых отношений на 238 тысяч рублей, управлением архитектуры (77 тысяч рублей), городским Центром жилья и эксплуатации зданий (на 81 тысячу рублей), Центром защиты населения и территории Нижнего Тагила на 300 тысяч рублей, а также Центром организации дорожного движения города на 1,06 млн рублей.