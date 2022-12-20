Заболеваемость коснулась всех категорий граждан — и работников коммерческих компаний, и тружеников УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, и работников социальной сферы. Среди болеющих немало и самих врачей: при ежедневном контакте с больными терапевты и педиатры также попадают на больничный. Таким образом, нагрузка на других медицинских работников возрастает еще больше из-за заболеваемости ОРВИ среди участковых терапевтов и педиатров. Об этом в Нижнем Тагиле заявляют в поликлиниках и для детей, и для взрослых.