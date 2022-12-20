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Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:32
Фото: TagilCity.ru

Число вызовов врачей на дом в Нижнем Тагиле выросло в пять раз

Уже несколько недель подряд в Нижнем Тагиле растет заболеваемость: пациентам в Нижнем Тагиле диагностируют различные ОРВИ, пневмонию и даже свиной грипп. Взрослые поликлиники города принимают пациентов по 14 часов, в детских поликлиниках также отмечают еженедельный рост заболеваемости.

Рост заболеваемости среди детей и взрослых в Нижнем Тагиле

В пять раз выросло количество обращений в Дзержинском районе в поликлинику для взрослых: 

В последние дни на прием в поликлинику ГБ № 1 ежедневно обращается до 300 пациентов с температурой и признаками ОРВИ, число вызовов врача на дом выросло в пять раз, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе больницы.

Поликлиника для взрослых от ГБ № 1 в Нижнем Тагиле ввела увеличенные часы приемы пациентов с признаками простудных заболеваний. С 8 декабря учреждение принимает пациентов с 8 до 22 часов, в том числе в выходные и праздничные дни. Выездные бригады неотложной помощи также работают до позднего вечера.

В Детской городской больнице также фиксируют еженедельный прирост заболевших. За три недели за один день число вызовов выросло почти в полтора раза. Самый напряженный день — понедельник, когда родители вызывают врачей после выходных, не справившись с лечением ребенка самостоятельно.

За 5 декабря вызов на дом оформили более 1000 человек, а 19 декабря эта цифра превысила 1500 вызовов. Эпидемии нет, но продолжается подъем заболеваемости, — рассказали TagilCity.ru в Детской городской больнице.
В Нижнем Тагиле растет заболеваемость
Фото: TagilCity.ru

Многочасовые очереди в поликлиники Нижнего Тагила

Для разделения потоков больных и здоровых посетителей в городских поликлиниках организован отдельный вход для тех, кто пришел с симптомами ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции, а также повышенной температурой. При этом ожидание приема в очереди длится часами.

Муж вчера пошёл на Окунева в 116 каб. Только через 6 часов ожидания смог попасть на приём ко врачу. Стоял с температурой 38, — говорит тагильчанка Анна.

Большие очереди из десятков человек скапливаются и на поликлинике на Тагилстрое, при этом людям приходится ожидать прием врача на улице, рассказывает еще один заболевший тагильчанин в сообществе «Инцидент Нижний Тагил»:

На улице зима, а люди стоят в очереди на улице, ожидая свою очередь на прием к терапевту. У всех людей, стоящих в этой очереди имеются конкретные признаки простуды, такие как температура, кашель. Люди стояли там с 07:30 и до 10:00 — 11:00 часов. Все это время стояли на улице. Думаю, и так всем понятно, что даже здоровому человеку это не так-то легко. Но когда у вас недомогание и температура, когда вас знобит, это «испытание» еще сильнее вас подкашивает. И только спустя столько времени они соизволили запустить людей в помещение. Потом еще почти два часа работал один кабинет (после того как запустили в это помещение и сделали красную зону) и только потом они открыли второй кабинет и начали принимать в два кабинета. Я пришел в поликлинику в 07:30, а ушел оттуда почти в 13 часов. И теперь у меня нет уверенности, что к своему недугу я не приобрел еще чего-нибудь, потому что создавая такие очереди нас «вынуждают насильно контактировать друг с другом и обмениваться болячками». Ведь все в очереди на прием к врачу стоят затылок в затылок. 

Долгое ожидание врача на дом

Большая нагрузка и при вызове на дом: еще один пациент с Вагонки рассказал редакции, что при онлайн-вызове врача пришлось ждать с субботы до понедельника.

Второй день жду врача с Окунева, при вызове сказали ждать от суток до трёх. Лечиться начала сама, — пишет в соцсетях тагильчанка Светлана.
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Нехватка медицинских работников в Нижнем Тагиле

Заболеваемость коснулась всех категорий граждан — и работников коммерческих компаний, и тружеников УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, и работников социальной сферы. Среди болеющих немало и самих врачей: при ежедневном контакте с больными терапевты и педиатры также попадают на больничный. Таким образом, нагрузка на других медицинских работников возрастает еще больше из-за заболеваемости ОРВИ среди участковых терапевтов и педиатров. Об этом в Нижнем Тагиле заявляют в поликлиниках и для детей, и для взрослых.

Для того, чтобы справиться с наплывом пациентов, ГБ № 1 даже объявила о приеме дополнительного персонала для работы в отделении неотложной помощи и обработки вызовов на дому. Так, в поликлинику на Окунева приглашают врачей и фельдшеров, с трудоустройством и возможностью совмещать.

Болеют все тяжело

Читатели, знакомые, да и сотрудники редакции TagilCity.ru сами столкнулись с ростом числа заболевших. При этом все отмечают тяжесть течения болезни: простудные симптомы (насморк, слабость) сопровождаются высокой температурой тела (до 40 градусов), которая держится по несколько дней подряд. Также среди симптомов фиксируются кашель, ломота в теле, снижение аппетита.

В городских больницах жителям Нижнего Тагила напоминают, что при наличии симптомов заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.

Болезнь сопровождается высокой температурой
Фото: TagilCity.ru

Как вызвать врача на дом в Нижнем Тагиле

Вызов врача на дом в Дзержинском районе Нижнего Тагила ведется по телефону 8 (3435) 38-44-99, также можно вызвать врача онлайн на сайте городской больницы № 1.

Городская поликлиника № 4 в Нижнем Тагиле принимает вызовы врача на дом по двум телефонам (Тагилстроевский район):

  • 8 (3435) 41-18-10 — вызов врача на дом, Новострой, 24,
  • 8 (3435) 44-67-45 — вызов врача на дом, Дружинина, 53.

Вызвать врача в Ленинском районе от Демидовской поликлиники можно также по двум номерам:

  • 8 (3435) 41-16-93 — вызов врача на дом, ул. Горошникова, 37 (корп. 3),
  • 8 (3435) 29-11-00 — регистратура поликлиники пос. Старатель ул. Курортная, 18.

Пациентам Тагилстроевского района можно обратиться в регистратуры:

  • 8 (3435) 211-089 — ул. Металлургов, 2б,
  • 8 (3435) 211-089 — ул. Московская, 10.

В медучреждениях напоминают, что вызов врача на дом стоит делать при температуре тела выше 38 градусов.

Врачи напоминают о профилактике и защите от распространения вирусов
Фото: TagilCity.ru

Советы заболевшим

  • Вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их, за исключением ситуаций, когда Вам необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
  • Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости (кипяченая вода, слабоминерализованная минеральная вода, морсы клюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).
  • Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции, соблюдайте «этикет кашля»: прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете.
  • Выделите заболевшему отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 2 метров от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно беременными, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
  • Часто проветривайте помещение.
  • Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
  • Часто мойте руки с мылом.
  • Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
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Советы по профилактике

  • Принимайте поливитамины.
  • Ежедневно проводите дома влажную уборку.
  • Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.
  • Избегайте массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Избегайте поездок.
  • Следуйте принципам рационального питания (увеличить в рационе долю фруктов, овощей, натуральных соков, отваров трав, ягодных морсов).
  • Активно проветривайте помещения дома и на работе.
  • Поддерживайте физически активный образ жизни. Занимайтесь закаливанием организма. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
  • Соблюдайте правила личной гигиены: часто мойте руки с мылом. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
  • Соблюдайте расстояние и респираторный этикет.
  • Избегайте близкого контакта с больными людьми. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
  • Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
  • При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Здоровье#ОРВИ#Заболеваемость#Простуда#Болезни#Эксклюзив
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