В пять раз выросло количество обращений в Дзержинском районе в поликлинику для взрослых:
В последние дни на прием в поликлинику ГБ № 1 ежедневно обращается до 300 пациентов с температурой и признаками ОРВИ, число вызовов врача на дом выросло в пять раз, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе больницы.
Поликлиника для взрослых от ГБ № 1 в Нижнем Тагиле ввела увеличенные часы приемы пациентов с признаками простудных заболеваний. С 8 декабря учреждение принимает пациентов с 8 до 22 часов, в том числе в выходные и праздничные дни. Выездные бригады неотложной помощи также работают до позднего вечера.
В Детской городской больнице также фиксируют еженедельный прирост заболевших. За три недели за один день число вызовов выросло почти в полтора раза. Самый напряженный день — понедельник, когда родители вызывают врачей после выходных, не справившись с лечением ребенка самостоятельно.
За 5 декабря вызов на дом оформили более 1000 человек, а 19 декабря эта цифра превысила 1500 вызовов. Эпидемии нет, но продолжается подъем заболеваемости, — рассказали TagilCity.ru в Детской городской больнице.
Для разделения потоков больных и здоровых посетителей в городских поликлиниках организован отдельный вход для тех, кто пришел с симптомами ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции, а также повышенной температурой. При этом ожидание приема в очереди длится часами.
Муж вчера пошёл на Окунева в 116 каб. Только через 6 часов ожидания смог попасть на приём ко врачу. Стоял с температурой 38, — говорит тагильчанка Анна.
Большие очереди из десятков человек скапливаются и на поликлинике на Тагилстрое, при этом людям приходится ожидать прием врача на улице, рассказывает еще один заболевший тагильчанин в сообществе «Инцидент Нижний Тагил»:
На улице зима, а люди стоят в очереди на улице, ожидая свою очередь на прием к терапевту. У всех людей, стоящих в этой очереди имеются конкретные признаки простуды, такие как температура, кашель. Люди стояли там с 07:30 и до 10:00 — 11:00 часов. Все это время стояли на улице. Думаю, и так всем понятно, что даже здоровому человеку это не так-то легко. Но когда у вас недомогание и температура, когда вас знобит, это «испытание» еще сильнее вас подкашивает. И только спустя столько времени они соизволили запустить людей в помещение. Потом еще почти два часа работал один кабинет (после того как запустили в это помещение и сделали красную зону) и только потом они открыли второй кабинет и начали принимать в два кабинета. Я пришел в поликлинику в 07:30, а ушел оттуда почти в 13 часов. И теперь у меня нет уверенности, что к своему недугу я не приобрел еще чего-нибудь, потому что создавая такие очереди нас «вынуждают насильно контактировать друг с другом и обмениваться болячками». Ведь все в очереди на прием к врачу стоят затылок в затылок.
Большая нагрузка и при вызове на дом: еще один пациент с Вагонки рассказал редакции, что при онлайн-вызове врача пришлось ждать с субботы до понедельника.
Второй день жду врача с Окунева, при вызове сказали ждать от суток до трёх. Лечиться начала сама, — пишет в соцсетях тагильчанка Светлана.
Заболеваемость коснулась всех категорий граждан — и работников коммерческих компаний, и тружеников УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, и работников социальной сферы. Среди болеющих немало и самих врачей: при ежедневном контакте с больными терапевты и педиатры также попадают на больничный. Таким образом, нагрузка на других медицинских работников возрастает еще больше из-за заболеваемости ОРВИ среди участковых терапевтов и педиатров. Об этом в Нижнем Тагиле заявляют в поликлиниках и для детей, и для взрослых.
Для того, чтобы справиться с наплывом пациентов, ГБ № 1 даже объявила о приеме дополнительного персонала для работы в отделении неотложной помощи и обработки вызовов на дому. Так, в поликлинику на Окунева приглашают врачей и фельдшеров, с трудоустройством и возможностью совмещать.
Читатели, знакомые, да и сотрудники редакции TagilCity.ru сами столкнулись с ростом числа заболевших. При этом все отмечают тяжесть течения болезни: простудные симптомы (насморк, слабость) сопровождаются высокой температурой тела (до 40 градусов), которая держится по несколько дней подряд. Также среди симптомов фиксируются кашель, ломота в теле, снижение аппетита.
В городских больницах жителям Нижнего Тагила напоминают, что при наличии симптомов заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.
Вызов врача на дом в Дзержинском районе Нижнего Тагила ведется по телефону 8 (3435) 38-44-99, также можно вызвать врача онлайн на сайте городской больницы № 1.
Городская поликлиника № 4 в Нижнем Тагиле принимает вызовы врача на дом по двум телефонам (Тагилстроевский район):
Вызвать врача в Ленинском районе от Демидовской поликлиники можно также по двум номерам:
Пациентам Тагилстроевского района можно обратиться в регистратуры:
В медучреждениях напоминают, что вызов врача на дом стоит делать при температуре тела выше 38 градусов.