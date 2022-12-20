Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила встал на сторону сотрудника УВЗ, которого лишили возможности реализовать свое право на работу в другой должности. Так, человеку с теми или иными медицинскими противопоказаниями по закону должны предложить список вакансий, которые подходили бы под его возможности здоровья. Доказательств того, что Юрию предлагались вакантные места, не было, о чем заявил ответчик — представитель оборонного предприятия в суде.