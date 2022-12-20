Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод

60-летний Юрий работал стропальщиком в одном из цехов Уралвагонзавода. После долгих лет трудовой деятельности, у него начались проблемы со здоровьем — получил инвалидность по болезни сердца, а затем начали отказывать ноги.
Согласно материала суда и медицинским заключениям, Юрию противопоказаны работы, связанные с ходьбой, а также работы стоя и подъем тяжести свыше 5 килограммов, сроком на 1 год. Естественно, с таким состоянием здоровья работать на прежней должности было нельзя. В отделе кадров УВЗ не смогли подобрать альтернативную должность и расторгли трудовой договор.
Приказом № <> действие трудового договора с Юрием А. было прекращено, в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы, необходимой в соответствии с медицинским заключением, — поясняется в решении суда.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила встал на сторону сотрудника УВЗ, которого лишили возможности реализовать свое право на работу в другой должности. Так, человеку с теми или иными медицинскими противопоказаниями по закону должны предложить список вакансий, которые подходили бы под его возможности здоровья. Доказательств того, что Юрию предлагались вакантные места, не было, о чем заявил ответчик — представитель оборонного предприятия в суде.
Ответчик не произвел выборку вакантных должностей, в том числе нижестоящих и нижеоплачиваемых работ, которые истец мог бы выполнять с учетом его состояния здоровья, поскольку исходя из буквального толкования вышеприведенных норм, на работодателе лежит обязанность предлагать не полный перечень вакансий, а только те вакантные должности или работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья, — поясняется в судебном решении.
Так, в ноябре 2022 года суд вынес решение в пользу работника — расторжение договора было незаконным. УВЗ обязали восстановить сотрудника, а также предоставить ему перечень подходящих вакансий. Кроме этого, Юрию назначили выплату в размере 51 306 и компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.
Как Юрий рассказал журналистам, в отделе кадров ему в устной форме отказали в трудоустройстве. «Бесполезно вам устраиваться на работу. Вас потом всё-равно рассчитают, найдут за что».
Как стало известно TagilCity.ru, после неудачной попытки трудоустройства, мужчина перестал выходить на связь.
После «второго увольнения» Юрий на связь с профсоюзом не выходит, есть время ещё все исправить! После он к нам не обращался, и мы понятия не имеем его мотивы, — сообщил TagilCity.ru временно исполняющего обязанности председателя ППО «УВЗ-Солидарность» Александр Иванов.