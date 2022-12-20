Нижний Тагил вошел в число неблагополучных городов по заболевшим пневмонией

На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 904 случая внебольничных пневмоний. Это больше, чем неделей ранее на 21,6%.
74,45% заболевших - это взрослое население. В число неблагоприятных по заболеваемости населенных пунктов Свердловской области вошли (заболеваемость выше среднеобластной в 1,5 раза и более): поселок Уральский, Нижняя Салда, Дзержинский район Нижнего Тагила, Волчанский ГО, Верхняя Тура, Каменский, Верхнесалдинский, Богданович, Верхнее Дуброво, Рефтинский, Полевской, Режевской, Краснотурьинск, Североуральский.
В областном центре зафиксировано 365 случаев внебольничных пневмоний, это на 25,5% больше, чем неделей ранее.
Напомним, что из-за роста заболеваемости в регионе школы 4 муниципалитетов Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле ушли на дистанционное обучение. Дистант продлится до конца 2022 года. А у школьников Нижнего Тагила с 26 декабря начнутся досрочные каникулы. Также власти региона обсуждали возможное возобновление масочного режима. Пока он действует лишь в общественном транспорте Екатеринбурга и носит рекомендательный характер.