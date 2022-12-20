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Нижний Тагил вошел в число неблагополучных городов по заболевшим пневмонией

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
По данным за прошедшую неделю Нижний Тагил оказался в числе городов, лидирующих по количеству внебольничных пневмоний.

На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 904 случая внебольничных пневмоний. Это больше, чем неделей ранее на 21,6%.

74,45% заболевших - это взрослое население. В число неблагоприятных по заболеваемости населенных пунктов Свердловской области вошли (заболеваемость выше среднеобластной в 1,5 раза и более): поселок Уральский, Нижняя Салда, Дзержинский район Нижнего Тагила, Волчанский ГО, Верхняя Тура, Каменский, Верхнесалдинский, Богданович, Верхнее Дуброво, Рефтинский, Полевской, Режевской, Краснотурьинск, Североуральский.

В областном центре зафиксировано 365 случаев внебольничных пневмоний, это на 25,5% больше, чем неделей ранее.

Напомним, что из-за роста заболеваемости в регионе школы 4 муниципалитетов Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле ушли на дистанционное обучение. Дистант продлится до конца 2022 года.  А у школьников Нижнего Тагила с 26 декабря начнутся досрочные каникулы. Также власти региона обсуждали возможное возобновление масочного режима. Пока он действует лишь в общественном транспорте Екатеринбурга и носит рекомендательный характер.

Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
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#Елена Озерова#Здоровье#Новости УрФО#Нижний Тагил#Заболеваемость#Пневмония#Болезни
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