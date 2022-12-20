Нижний Тагил вошел в число неблагополучных городов по заболевшим пневмонией

На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 904 случая внебольничных пневмоний. Это больше, чем неделей ранее на 21,6%.



74,45% заболевших - это взрослое население. В число неблагоприятных по заболеваемости населенных пунктов Свердловской области вошли (заболеваемость выше среднеобластной в 1,5 раза и более): поселок Уральский, Нижняя Салда, Дзержинский район Нижнего Тагила, Волчанский ГО, Верхняя Тура, Каменский, Верхнесалдинский, Богданович, Верхнее Дуброво, Рефтинский, Полевской, Режевской, Краснотурьинск, Североуральский.



В областном центре зафиксировано 365 случаев внебольничных пневмоний, это на 25,5% больше, чем неделей ранее.