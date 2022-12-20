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Одноклассники назвали ТОП-10 самых обсуждаемых футболистов ЧМ

Сегодня, 07:59
В честь завершения Чемпионата мира по футболу в Катаре Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых футболистов в социальной сети.

ОК проанализировали публикации групп ведущих спортивных ресурсов в соцсети, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Рекомендации», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта ЧМ и до его завершения.

Самым упоминаемым футболистом в ОК стал Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, которая стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. В топ-3 по упоминаемости также вошли: капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе  — нападающий сборной Франции, который сделал хет-трик в финале против сборной Аргентины и получил «Золотую бутсу». Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети серебряного призёра Оливье Жиру, а также Луку Модрича — капитана сборной Хорватии, завоевавшей бронзу на Чемпионате мира по футболу.

ТОП-10 обсуждаемых футболистов во время чемпионата мира по футболу в Катаре:

  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Криштиану Роналду (Португалия)
  • Килиан Мбаппе (Франция)
  • Оливье Жиру (Франция)
  • Лука Модрич (Хорватия)
  • Ришарлисон (Бразилия)
  • Гави (Испания)
  • Деян Ловрен (Хорватия)
  • Доминик Ливакович (Хорватия)
  • Анхель Ди Мария (Аргентина)

За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Рекомендации», куда попадают публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов:

  • Sports.ru,
  • Sport24,
  • Чемпионат.com,
  • Спорт-Экспресс,
  • Наш спорт,
  • РИА Новости Спорт,
  • Телеспорт,
  • Еврофутбол и других.
#Ирина Кирилова#Общество
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