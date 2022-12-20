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Похолодание до -31 градуса надвигается на Свердловскую область

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI
Погодные условия в Свердловской области изменятся в ближайшие дни. На регион надвигаются похолодание до 31 градуса со знаком «минус», сильный ветер и снег.

Синоптики Уралгидрометцентра сообщают, что ночью, 20 декабря, столбики термометров в регионе покажут температуру до -18 градусов, днем — до -16. В ночное время суток выпадет небольшое или среднее количество осадков. Местами дороги скует гололедица, а ветер ускорится.

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Ночью, 21 декабря, вероятно, выпадет снег, а днем солнце закроется облаками. Ночная температура составит от -19 до -24, дневная — от -16 до -21. По сводкам метеорологов, ветер ускорится до 16 м/с.

22 декабря прогнозируют слабый снегопад. В ночные часы термометры покажут до -26 градусов, а в северных районах Свердловской области — до -31.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Снег#Температура#Температура воздуха
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