Похолодание до -31 градуса надвигается на Свердловскую область

Синоптики Уралгидрометцентра сообщают, что ночью, 20 декабря, столбики термометров в регионе покажут температуру до -18 градусов, днем — до -16. В ночное время суток выпадет небольшое или среднее количество осадков. Местами дороги скует гололедица, а ветер ускорится.
Ночью, 21 декабря, вероятно, выпадет снег, а днем солнце закроется облаками. Ночная температура составит от -19 до -24, дневная — от -16 до -21. По сводкам метеорологов, ветер ускорится до 16 м/с.
22 декабря прогнозируют слабый снегопад. В ночные часы термометры покажут до -26 градусов, а в северных районах Свердловской области — до -31.