Похолодание до -31 градуса надвигается на Свердловскую область

Синоптики Уралгидрометцентра сообщают, что ночью, 20 декабря, столбики термометров в регионе покажут температуру до -18 градусов, днем — до -16. В ночное время суток выпадет небольшое или среднее количество осадков. Местами дороги скует гололедица, а ветер ускорится.