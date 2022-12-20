Пьяный мужчина убил дочь сожительницы в Ирбитском районе выстрелом из ружья

Выяснилось, что ночью подсудимый, признавший вину, находился дома вместе со своей парой. Позже приехала дочь женщины. До приезда ныне погибшей у нее и обвиняемого случился телефонный разговор. Люди конфликтовали. Позже, из-за плохого отношения, мужчина убил дочь сожительницы во дворе. Потерпевшая погибла до приезда медицинских работников.
В ноябре текущего года суд уже признавал жителя Ирбитского района виновным в хранении взрывчатки и присудил 6 лет тюрьмы в ИК общего режима с судебным штрафом в 10 тысяч рублей. По новому делу мужчине грозит до 15 лет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.