Пьяный мужчина убил дочь сожительницы в Ирбитском районе выстрелом из ружья

В ноябре текущего года суд уже признавал жителя Ирбитского района виновным в хранении взрывчатки и присудил 6 лет тюрьмы в ИК общего режима с судебным штрафом в 10 тысяч рублей. По новому делу мужчине грозит до 15 лет за решеткой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.