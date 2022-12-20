Родители отсудили 2 млн рублей у больницы Ирбита за смерть сына

Трагедия случилась два года назад в апреле, рассказали родители умершего. Мужчина почувствовал себя плохо, и родители вызвали скорую. Заболевший жаловался на боли в груди и одышку, пишет Е1.
Медики приехали и поставили диагноз - «межреберная невралгия слева», утверждают родители. После этого они уехали. А мужчине стало хуже, и следующая бригада скорой застала его уже в стадии клинической смерти.
При этом они не помогли пациенту – с собой у них не было аппарата ЭКГ, пришлось вызывать другую бригаду, убеждены родители. Но пациент уже скончался.
Проверка показала, что у мужчины было сердечное заболевание, которое осложнилось острой сердечной недостаточностью. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила причину смерти мужчины. И, если бы у медиков был аппарат ЭКГ, это позволило бы поставить диагноз точнее и спасти его жизнь.
В пользу каждого из родителей было взыскано по миллиону рублей.