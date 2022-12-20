Родители отсудили 2 млн рублей у больницы Ирбита за смерть сына

Проверка показала, что у мужчины было сердечное заболевание, которое осложнилось острой сердечной недостаточностью. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила причину смерти мужчины. И, если бы у медиков был аппарат ЭКГ, это позволило бы поставить диагноз точнее и спасти его жизнь.