Родственники потерявшего память мужчины разыскиваются в Екатеринбурге

Предположительно, мужчину зовут Алексей. Он отзывается на это имя, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
По данным волонтеров, мужчина с сентября находится в медицинском учреждении Екатеринбурга. У него имеется татуировка на левом плече. Рост мужчины составляет примерно 172 сантиметра, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.
Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 37-летнего Константина Поздеева. Он потерялся в Кунгуре, но предполагается, что может находиться в Свердловской области.