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Родственники потерявшего память мужчины разыскиваются в Екатеринбурге

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Родственников мужчины, который не может вспомнить своего имени, разыскивают в Екатеринбурге. В сентябре он попал в больницу.

Предположительно, мужчину зовут Алексей. Он отзывается на это имя, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, мужчина с сентября находится в медицинском учреждении Екатеринбурга. У него имеется татуировка на левом плече. Рост мужчины составляет примерно 172 сантиметра, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

Фото: "Лиза Алерт"

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 37-летнего Константина Поздеева. Он потерялся в Кунгуре, но предполагается, что может находиться в Свердловской области.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пропавшие#Волонтеры#Поиски
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