Сержант из Заречного погиб на СВО

Дома возвращения солдата ждали мама и сестра. О гибели военного сообщила администрация городского округа. Мужчины не стало 12 декабря.
Солдат ушел на фронт добровольцем в ноябре. Служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта, - добавили в администрации.
Посмертно Аркадия наградили орденом Мужества.
Напомним, что ранее сообщалось об еще одном погибшем на СВО уроженце Заречного – 48-летнем Евгении Колясникове. Он погиб под Донецком. Мужчина ушел на СВО в октябре в составе спецподразделения Росгвардии «Ахмат». Дома его ждали родители и жена.