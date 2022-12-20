Сержант из Заречного погиб на СВО

Напомним, что ранее сообщалось об еще одном погибшем на СВО уроженце Заречного – 48-летнем Евгении Колясникове. Он погиб под Донецком. Мужчина ушел на СВО в октябре в составе спецподразделения Росгвардии «Ахмат». Дома его ждали родители и жена.