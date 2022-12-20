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Сержант из Заречного погиб на СВО

Сегодня, 14:58
Фото: 1MI
Уроженец Заречного Свердловской области Аркадий Ланских погиб в ходе проведения спецоперации.

Дома возвращения солдата ждали мама и сестра. О гибели военного сообщила администрация городского округа. Мужчины не стало 12 декабря.

Солдат ушел на фронт добровольцем в ноябре. Служил по контракту в мотострелковых войсках в звании сержанта, - добавили в администрации.

Посмертно Аркадия наградили орденом Мужества.

Напомним, что ранее сообщалось об еще одном погибшем на СВО уроженце Заречного – 48-летнем Евгении Колясникове. Он погиб под Донецком. Мужчина ушел на СВО в октябре в составе спецподразделения Росгвардии «Ахмат». Дома его ждали родители и жена.

48-летний житель Заречного погиб в ходе спецоперации
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