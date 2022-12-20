Школьник из Тавды установил рекорд России по толканию ядра

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле названы имена лучших молодых педагогов. Речь идет об учителях, чей стаж работы не превышает 1-3 года. В финале оказалось шесть преподавателей. Три из них взяли золото, серебро и бронзу.