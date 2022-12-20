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Школьник из Тавды установил рекорд России по толканию ядра

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI
Ученик Артем Коренюк из Тавды занял 1 место на Всероссийских соревнований по легкой атлетике. Состязания прошли 17 и 18 декабря в Москве.

Юноша стал победителем в возрастной категории до 16 лет. Об этом рассказал глава Тавды Валентин Миронов. Ученик стал лучшим по толканию ядра с результатом 19 метров 8 сантиметров. Таким образом, он установил новый российский рекорд.

Турнир состоялся на манеже ЦСКА. Другой спортсмен из Тавды Алексей Анпин в составе сборной региона победил в эстафете.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле названы имена лучших молодых педагогов. Речь идет об учителях, чей стаж работы не превышает 1-3 года. В финале оказалось шесть преподавателей. Три из них взяли золото, серебро и бронзу.

В Нижнем Тагиле назвали лучших молодых учителей
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#Город#Конкурс#Победа#Ученик#Новости УрФО#Елена Озерова
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