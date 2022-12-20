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СМИ: визит Владимира Путина ожидается в Свердловской области

Сегодня, 11:12
Фото: официальный сайт Кремля
Приезд президента РФ Владимира Путина ожидается в Свердловской области. Рабочая поездка запланирована на конец этой рабочей недели.

В планах президента — посещение одного из оборонных предприятий Свердловской области, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Напомним, 24 октября в Нижний Тагил с рабочим визитом приезжал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он посетил «Уралвагонзавод». Итогом поездки стало заявление об увеличении выпуска танков. Также Медведев осмотрел цеха УВЗ. 
Дмитрий Медведев в Нижнем Тагиле стал мемом
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#Ирина Кирилова#Политика#Владимир Путин#Новости УрФО#Свердловская область#Президент#Поездка#Мероприятие
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