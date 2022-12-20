СМИ: визит Владимира Путина ожидается в Свердловской области
Сегодня, 11:12
Фото: официальный сайт Кремля
Приезд президента РФ Владимира Путина ожидается в Свердловской области. Рабочая поездка запланирована на конец этой рабочей недели.
В планах президента — посещение одного из оборонных предприятий Свердловской области, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Напомним, 24 октября в Нижний Тагил с рабочим визитом приезжал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он посетил «Уралвагонзавод». Итогом поездки стало заявление об увеличении выпуска танков. Также Медведев осмотрел цеха УВЗ.