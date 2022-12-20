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Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова попала под артобстрел на СВО

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о том, как попала под обстрел в зоне спецоперации. Это произошло летом 2022 года.

Татьяна Мерзлякова пояснила, что дважды выезжала в горячие точки. И в День России, 12 июня, попала под артиллерийский обстрел в Сватово. Однако это не помешало провести праздник, на котором присутствовали солисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, а также артисты Театра музыкальной комедии, передает Ура.ру.

Вокруг было много спецназовцев, начался сильный артобстрел. Но наша противовоздушная оборона нас защитила, — рассказала омбудсмен.

Напомним, в ноябре депутат Думы Каменского района из Свердловской области также подвергся обстрелу в зоне СВО. Алексей Кузнецов, которому удалось выжить, вез гуманитарную помощь военнослужащим.

Депутата из Свердловской области обстреляли в зоне СВО во время доставки помощи
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#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Татьяна Мерзлякова#Обстрел#Омбудсмен#Евгения Сафина
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