Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова попала под артобстрел на СВО

Татьяна Мерзлякова пояснила, что дважды выезжала в горячие точки. И в День России, 12 июня, попала под артиллерийский обстрел в Сватово. Однако это не помешало провести праздник, на котором присутствовали солисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, а также артисты Театра музыкальной комедии, передает Ура.ру.