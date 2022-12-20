Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова попала под артобстрел на СВО

Татьяна Мерзлякова пояснила, что дважды выезжала в горячие точки. И в День России, 12 июня, попала под артиллерийский обстрел в Сватово. Однако это не помешало провести праздник, на котором присутствовали солисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, а также артисты Театра музыкальной комедии, передает Ура.ру.
Вокруг было много спецназовцев, начался сильный артобстрел. Но наша противовоздушная оборона нас защитила, — рассказала омбудсмен.
Напомним, в ноябре депутат Думы Каменского района из Свердловской области также подвергся обстрелу в зоне СВО. Алексей Кузнецов, которому удалось выжить, вез гуманитарную помощь военнослужащим.