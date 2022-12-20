Сын главы Алапаевска уехал на спецоперацию после ранения

Ранее молодой человек уже уезжал на спецоперацию. Там он попал под обстрел беспилотников, получил ранение головы и отправился на лечение.
Из Белгородской больницы санитарным транспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь. Там его прооперировали. В общей сложности реабилитация Руслана продлилась месяц. Теперь мужчина отправился на СВО вновь.
Сам мэр Алапаевска Сайгид Билалов рассказал, что проводил сына. Это произошло 17 декабря. В воинской части ему предстоит пройти медицинскую комиссию. Там решится вопрос, отправят его в зону боевых действий или нет.