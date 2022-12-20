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Сын главы Алапаевска уехал на спецоперацию после ранения

Сегодня, 09:39
Фото: Сайгид Билалов
На специальную операцию во второй раз поехал сын мэра Алапаевска Сайгида Билалова. Сам Руслан сказал, что готов ко всему.

Ранее молодой человек уже уезжал на спецоперацию. Там он попал под обстрел беспилотников, получил ранение головы и отправился на лечение.

Из Белгородской больницы санитарным транспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь. Там его прооперировали. В общей сложности реабилитация Руслана продлилась месяц.  Теперь мужчина отправился на СВО вновь.

Сын РусланСын Руслан
Мэр Алапаевска с семьейМэр Алапаевска с семьей
Фото: Сайгид Билалов

Сам мэр Алапаевска Сайгид Билалов рассказал, что проводил сына. Это произошло 17 декабря. В воинской части ему предстоит пройти медицинскую комиссию. Там решится вопрос, отправят его в зону боевых действий или нет.

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#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Алапаевск#Мэр#СВО#Воинская часть#Елена Озерова
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