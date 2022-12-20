Целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле сбрасывал ядовитые стоки в реку

Из реки Ляля взяли пробы воды. После исследования лаборантов выяснилось, что концентрация загрязнителей превышает нормированные показатели. Например, в водоеме нашли в 20 раз больше фенола, чем должно быть, показатели аммоний-иона увеличились в 2,9 раза, а железа — в 21,5. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Присутствие содержимого в установленной концентрации может являться основанием для возникновения вредных токсинов. Кроме того, вероятно нанесение вреда экологии. Сброс стоков производился без наличия положенных документов и без создания программы экоконтроля на предприятии. Свердловский прокурор подал иск в суд. Предприятие должно до 31 декабря 2025 года произвести очищение сточных вод и сократить их сброс.
Ранее предостережение за сброс сточных вод получил ЕВРАЗ НТМК. Акт госнадзора выдали на основании готовящегося или уже осуществленного слива нечистот в водоемы. Вероятные действия предприятия могут стать причиной возбуждения дел сразу по трем статьям водного кодекса России. Документ выписали 21 декабря. Несколько лет назад предприятие уже обвиняли в аналогичных экологических происшествиях. Тогда, от действий металлургического комбината, пострадали 4 реки.