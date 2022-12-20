Целлюлозно-бумажный комбинат в Новой Ляле сбрасывал ядовитые стоки в реку

Из реки Ляля взяли пробы воды. После исследования лаборантов выяснилось, что концентрация загрязнителей превышает нормированные показатели. Например, в водоеме нашли в 20 раз больше фенола, чем должно быть, показатели аммоний-иона увеличились в 2,9 раза, а железа — в 21,5. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.