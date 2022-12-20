Участник четырех войн и основатель клуба «Патриот» скончался в Верхней Пышме

Ранее Североуральск простился с погибшим на специальной военной операции ВС РФ Николаем Фроловым. О том, по какой причине погиб мужчина, неизвестно. Прощание со свердловчанином должно было состояться 15 декабря. Также неизвестно о том, каким образом погибший оказался на спецоперации, проводимой на южных рубежах.