TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Участник четырех войн и основатель клуба «Патриот» скончался в Верхней Пышме

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI
Игорь Бугровский прошел 4 войны за более чем 23 года службы, стал первым руководителем Военно-патриотического парка культуры и отдыха «ПАТРИОТ», получил звание Ветерана труда. Мужчина погиб, причина неизвестна. Проводы состоятся 20 декабря в Верхней Пышме.
Игорь Бугровский
Фото: Администрация Верхней Пышмы

Игорь Николаевич — уроженец Узбекской ССР. Мужчина получил образование в танковом училище и получил должность инженера. С 2002 по 2004-й стоял во главе автошколы, позже трудился в АО «Уралэлектромедь», затем — в местном металлургическом комбинате. Пенсионер стал отцом-основателем Музея военной техники в Верхней Пышме и некоторых патриотических традиций.

Бугровский был награжден многими знаками почета. Военный скончался на 61 году жизни, сообщает администрация Верхней Пышмы. 20 декабря всех желающих проводить Игоря Бугровского в последний путь ждут в ДК «Металлург» на Успенском проспекте, 12. Ветерана похоронят на местном кладбище.

Североуральск простится с погибшим при неизвестных обстоятельствах участником СВО
Узнать подробнее

Ранее Североуральск простился с погибшим на специальной военной операции ВС РФ Николаем Фроловым. О том, по какой причине погиб мужчина, неизвестно. Прощание со свердловчанином должно было состояться 15 декабря. Также неизвестно о том, каким образом погибший оказался на спецоперации, проводимой на южных рубежах.

Читайте также:
Разведчик-пулеметчик из Первоуральска погиб на спецоперации47-летний сапер из Полевского погиб на спецоперацииИнженер из Екатеринбурга погиб на спецоперации
#Анна Варнакина#Происшествия#Верхняя Пышма#Смерть#Патриоты#Пенсионеры
Подпишитесь
Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила
Вчера, 11:31
Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Нижнем Тагиле на Новый год
Вчера, 10:05
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
16 декабря 11:55
Шпроты «За Родину» появились на прилавках магазинов Нижнего Тагила
Вчера, 14:48
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
16 декабря 09:15
Ситуацию с холодом в группах детсада № 172 в Нижнем Тагиле проконтролирует УПРО
Вчера, 13:59