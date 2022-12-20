Участник четырех войн и основатель клуба «Патриот» скончался в Верхней Пышме

Игорь Николаевич — уроженец Узбекской ССР. Мужчина получил образование в танковом училище и получил должность инженера. С 2002 по 2004-й стоял во главе автошколы, позже трудился в АО «Уралэлектромедь», затем — в местном металлургическом комбинате. Пенсионер стал отцом-основателем Музея военной техники в Верхней Пышме и некоторых патриотических традиций.
Бугровский был награжден многими знаками почета. Военный скончался на 61 году жизни, сообщает администрация Верхней Пышмы. 20 декабря всех желающих проводить Игоря Бугровского в последний путь ждут в ДК «Металлург» на Успенском проспекте, 12. Ветерана похоронят на местном кладбище.
Ранее Североуральск простился с погибшим на специальной военной операции ВС РФ Николаем Фроловым. О том, по какой причине погиб мужчина, неизвестно. Прощание со свердловчанином должно было состояться 15 декабря. Также неизвестно о том, каким образом погибший оказался на спецоперации, проводимой на южных рубежах.