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В «Битве шефов» приняли участие сразу три повара из Екатеринбурга

Сегодня, 05:54
На кулинарное шоу «Битва шефов», которое показывает телеканал «Пятница!», пришли сразу три повара из столицы Свердловской области. Екатеринбуржцы приготовили еду популярным поварам Ренату Агзамову и Константину Ивлеву.

Одной из гостей программы стала Мария Торопицина из Екатеринбурга. По профессии женщина маркетолог, кулинария — ее хобби. Членам жюри свердловчанка подготовила экстравагантное блюдо — чизкейк с лососем.

Другой посетительницей студии записи шоу стала Ольга Новгородова. 42-летняя екатеринбурженка сделала шах-плов. Павел Дорожкин, 33-летний отец в декрете, отдал на оценку поваров пончики из трески.

Однако благоволение шефов еще не означает, что гости стали успешными участниками «Битвы». Каждому екатеринбуржцу необходимо достойно показать себя еще в ряде этапов для победы, сообщает пресс-служба «Пятницы!».

Группа TANATA из Нижнего Тагила попала в шоу «Залетай в тренды»
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Ранее группу TANATA из Нижнего Тагила пригласили на шоу «Залетай в тренды». Тагильчанки рассказали о себе, подвели итоги уходящего года и исполнили песню, которую собираются представить на зрительский суд в рамках следующего тура.

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