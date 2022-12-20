В «Битве шефов» приняли участие сразу три повара из Екатеринбурга

Одной из гостей программы стала Мария Торопицина из Екатеринбурга. По профессии женщина маркетолог, кулинария — ее хобби. Членам жюри свердловчанка подготовила экстравагантное блюдо — чизкейк с лососем.
Другой посетительницей студии записи шоу стала Ольга Новгородова. 42-летняя екатеринбурженка сделала шах-плов. Павел Дорожкин, 33-летний отец в декрете, отдал на оценку поваров пончики из трески.
Однако благоволение шефов еще не означает, что гости стали успешными участниками «Битвы». Каждому екатеринбуржцу необходимо достойно показать себя еще в ряде этапов для победы, сообщает пресс-служба «Пятницы!».
Ранее группу TANATA из Нижнего Тагила пригласили на шоу «Залетай в тренды». Тагильчанки рассказали о себе, подвели итоги уходящего года и исполнили песню, которую собираются представить на зрительский суд в рамках следующего тура.