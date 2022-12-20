В четырех городах Свердловской области не могут вывезти мусор из-за снежных завалов

Трудности с вывозом мусора возникли в Верхней Туре, Верхотурье, Качканаре и Волчанске. Мусоровоз не может подъехать к контейнерным площадкам из-за нерасчищенных подъездов, сообщает пресс-служба компании «Рифей». Кроме того, из-за снежных завалов затруднительно выкатить мусорный бак к мусоровозу: вес одного контейнера составляет более 100 килограммов.
В Верхотурском территориальном округе спецтехника не может забрать мусор с 26 заваленных снегом контейнерных площадок, в Волчанском — с 19, Качканарском — 15, а из Верхней Туры — с шести мест для скопления ТКО.
Мы понимаем, что в первую очередь органы местного самоуправления стараются обеспечить расчистку дорог общего пользования, пешеходной инфраструктуры, остановок общественного транспорта и детских учреждений. Однако, не стоит забывать, что впереди нас ждут новогодние праздники и связанный с ними рост объемов твердых коммунальных отходов. Поэтому важно чтобы инфраструктура сбора ТКО, подотчетная администрациям городских округов, была подготовлена к этому моменту, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.