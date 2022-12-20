В четырех городах Свердловской области не могут вывезти мусор из-за снежных завалов

Трудности с вывозом мусора возникли в Верхней Туре, Верхотурье, Качканаре и Волчанске. Мусоровоз не может подъехать к контейнерным площадкам из-за нерасчищенных подъездов, сообщает пресс-служба компании «Рифей». Кроме того, из-за снежных завалов затруднительно выкатить мусорный бак к мусоровозу: вес одного контейнера составляет более 100 килограммов.