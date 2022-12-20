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В Нижнем Тагиле назвали лучших молодых учителей

Сегодня, 08:27
Фото: Татьяна Удинцева
Педагоги из Нижнего Тагила поучаствовали в конкурсе «Педагогический дебют».

Участвовали учителя, рабочий стаж которых составляет от 1 до 3 лет. Шесть человек вышли в финал. Там они показали мастер-класс и ответили на вопросы жюри. Об этом рассказала педагог Татьяна Удинцева.

Фото: Татьяна Удинцева

1 места удостоилась учитель истории и обществознания школы №24 Маргарита Насретдинова. На 2 месте расположилась учитель-логопед объединения детских садов «Солнечный круг» Светлана Ухова. «Бронзу» взяла учитель физики, информатики и математики школы №75/42 Виктория Курьез.

Конкурс позволил в очередной раз убедиться, что в Нижнем Тагиле работают самые талантливые педагоги! От всей души поздравляю победителя и призеров! – сказала Татьяна Удинцева.
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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Учителя#Финал#Елена Озерова
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