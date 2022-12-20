Жителям Нижнего Тагила рассказали о законном получении новогодней ели

Для самостоятельной рубки хвойного дерева можно заключить договор купли-продажи. Предварительно нужно обратиться в отдел по экологии и природопользованию по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 115,125, с 10.00 до 16.00, пятница до 15.30., обед 12.00 до 12.48. С собой нужно взять паспорт.
После того, как договор будет заключен, человеку выдадут квиток с суммой – ее нужно будет внести в кассу. Далее человеку нужно будет самостоятельно срубить дерево. Какое именно – будет указано в документах. Все деревья находятся на территории пансионата «Аист». В этой местности вырубка зеленых насаждений наносит минимальный вред лесу.
Отмечается, что цены на деревья определены постановлением мэрии Нижнего Тагила. Ель высотой до 1 метра будет стоить 28,53 рубля, 2 метров - 57,1 рубля, 3 метров - 85,61 рубля, 4 метров 114,14 рубля, свыше 4 метров - 126,26 рубля. На вырубку второй ели расценки становятся выше.
Также в настоящий момент в лесах проводятся рейды. Специалисты выявляют людей, незаконно вырубающих деревья. На нарушителей составляют протоколы и подсчитывают суммы ущерба, который им придется возместить.
Узнать подробности можно по телефону 42-12-94, 42-12-95 или при личном визите.