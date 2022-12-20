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Жителям Нижнего Тагила рассказали о законном получении новогодней ели

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила в период до 31 декабря могут на законном основании срубить до двух деревьев хвойных пород (ель, сосна, пихта) высотой до 5 метров на одного человека.

Для самостоятельной рубки хвойного дерева можно заключить договор купли-продажи. Предварительно нужно обратиться в отдел по экологии и природопользованию по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 115,125, с 10.00 до 16.00, пятница до 15.30., обед 12.00 до 12.48. С собой нужно взять паспорт.

После того, как договор будет заключен, человеку выдадут квиток с суммой – ее нужно будет внести в кассу. Далее человеку нужно будет самостоятельно срубить дерево. Какое именно – будет указано в документах. Все деревья находятся на территории пансионата «Аист». В этой местности вырубка зеленых насаждений наносит минимальный вред лесу.

Отмечается, что цены на деревья определены постановлением мэрии Нижнего Тагила. Ель высотой до 1 метра будет стоить 28,53 рубля, 2 метров - 57,1 рубля, 3 метров - 85,61 рубля, 4 метров 114,14 рубля, свыше 4 метров - 126,26 рубля. На вырубку второй ели расценки становятся выше.

Также в настоящий момент в лесах проводятся рейды. Специалисты выявляют людей, незаконно вырубающих деревья. На нарушителей составляют протоколы и подсчитывают суммы ущерба, который им придется возместить.

Узнать подробности можно по телефону 42-12-94, 42-12-95 или при личном визите.

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#Елена Озерова#Город#Эксклюзив#Новый год#Нижний Тагил#Ель#Сосна#Лес#Вырубка#Договор
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