Жителям Нижнего Тагила рассказали о законном получении новогодней ели

После того, как договор будет заключен, человеку выдадут квиток с суммой – ее нужно будет внести в кассу. Далее человеку нужно будет самостоятельно срубить дерево. Какое именно – будет указано в документах. Все деревья находятся на территории пансионата «Аист». В этой местности вырубка зеленых насаждений наносит минимальный вред лесу.