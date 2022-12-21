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30-градусные морозы в Нижнем Тагиле сменятся плюсовыми температурами

Сегодня, 05:28
Фото: TagilCity.ru

30-градусные морозы в Свердловской области сменятся нулевой температурой

Похолодание до -33 градусов в Свердловской области сменится теплом. Понижение температуры ожидается уже 22 декабря, а 23 декабря днем уже потеплеет до 0…-5 градусов. В Нижнем Тагиле прогнозируется потепление до +1 градуса.

Так, 21 декабря днем температура понизится до -16…-21 градуса, а ночью до -18…-23, сообщается на сайте УГМС. В Нижнем Тагиле погода в этот день составит до -20 градусов, но уже к вечеру похолодает до -25.

22 декабря в Свердловской области в среднем температура составит -9…-14 градусов. В восточной части региона похолодает до -19. Ночью температура еще понизится и составит до -22…-27 градусов, а в горах и низинах до -33. В Нижнем Тагиле утром 22 декабря температура составит до -23 градусов, а к вечеру потеплеет до -8 градусов.

23 декабря ожидается резкое потепление. Днем в Свердловской области температура составит 0…-5, а ночью -13…-18. В Нижнем Тагиле потепление прогнозируется до -6 ночью и до +1 днем.

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#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Погода#Морозы#Потепление#Ирина Кирилова
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