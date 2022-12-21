22 декабря в Свердловской области в среднем температура составит -9…-14 градусов. В восточной части региона похолодает до -19. Ночью температура еще понизится и составит до -22…-27 градусов, а в горах и низинах до -33. В Нижнем Тагиле утром 22 декабря температура составит до -23 градусов, а к вечеру потеплеет до -8 градусов.