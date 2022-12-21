Артиллерист из Каменска-Уральского погиб в ходе спецоперации от осколочного ранения

Артиллерист Кандаков защищал Отечество честно и самоотверженно. За отвагу и проявленный в ходе боевых действий героизм награжден орденом Мужества посмертно, — отметили в администрации.

Земляки отзываются о погибшем как любящем муже и заботливом отце. В памяти он останется трудолюбивым, жизнерадостным, общительным и отзывчивым. Дома его ждали жена и сын. Похоронен Алексей будет в деревне Старикова. Попрощаются с ним 23 декабря в Каменске-Уральском, пишет Е1.