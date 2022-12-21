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Артиллерист из Каменска-Уральского погиб в ходе спецоперации от осколочного ранения

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
43-летний Алексей Кандаков из Каменска-Уральского погиб в ходе спецоперации на Украине. Случилось это 16 ноября. Во время выболнения боевой задачи на территории ЛНР он получил осколочное ранение и погиб.

Уралец служил в звании старшего наводчика минометного взвода мотострелкового батальона, сообщили в администрации Каменска-Уральского.

Артиллерист Кандаков защищал Отечество честно и самоотверженно. За отвагу и проявленный в ходе боевых действий героизм награжден орденом Мужества посмертно, — отметили в администрации.

Земляки отзываются о погибшем как любящем муже и заботливом отце. В памяти он останется трудолюбивым, жизнерадостным, общительным и отзывчивым. Дома его ждали жена и сын. Похоронен Алексей будет в деревне Старикова. Попрощаются с ним 23 декабря в Каменске-Уральском, пишет Е1.

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