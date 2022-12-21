Директор музея искусств Нижнего Тагила стала членом Российской Академии художеств

Награду она получила из рук президента академии Зураба Церетели. Награждение прошло в Москве, сообщает «Телекон».
По словам самой Марины Агеевой, звание ей было присвоено благодаря деятельности всего коллектива. Они произвели впечатление на московских коллег-художников.
2022 год запомнится выставкой живописи Зураба Церетели, художницы Алисы Горшениной, презентации снимков фотографа Георгия Майера и многими другими.
На настоящий момент в числе почётных членов Российской академии художеств находится порядка 700 человек. Жительница Нижнего Тагила там всего одна.