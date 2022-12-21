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Директор музея искусств Нижнего Тагила стала членом Российской Академии художеств

Сегодня, 11:34
Фото: "Все новости"
Директор музея искусств Нижнего Тагила Марина Агеева является Почетным членом Российской Академии художеств. Ей вручили золотую медаль, мантию и академическую шапочку.

Награду она получила из рук президента академии Зураба Церетели. Награждение прошло в Москве, сообщает «Телекон».

По словам самой Марины Агеевой, звание ей было присвоено благодаря деятельности всего коллектива. Они произвели впечатление на московских коллег-художников.

2022 год запомнится выставкой живописи Зураба Церетели, художницы Алисы Горшениной, презентации снимков фотографа Георгия Майера и многими другими.

На настоящий момент в числе почётных членов Российской академии художеств находится порядка 700 человек. Жительница Нижнего Тагила там всего одна.

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#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Нграда#Звание#Премия
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