Друг по переписке обманул учителя английского из Нижнего Тагила на 350 тысяч рублей

Сначала иностранец вежливо общался и задавал стандартные вопросы. Позже товарищ сообщил, что отправил жительнице Нижнего Тагила посылку с подарками. Для ее получения необходимо было заплатить взнос, нужный для прохождения таможни. В коробке якобы лежали и деньги (1000 фунтов) на покрытие расходов.