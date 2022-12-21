Друг по переписке обманул учителя английского из Нижнего Тагила на 350 тысяч рублей

Сначала иностранец вежливо общался и задавал стандартные вопросы. Позже товарищ сообщил, что отправил жительнице Нижнего Тагила посылку с подарками. Для ее получения необходимо было заплатить взнос, нужный для прохождения таможни. В коробке якобы лежали и деньги (1000 фунтов) на покрытие расходов.
Женщина связалась с транспортной компанией для уточнения деталей. Там ей подтвердили информацию. Преподавательница сделала два перевода. Сотрудник организации рассказал, что в посылке находятся денежные средства (3 миллиона чеком и 2 миллиона в неустановленной валюте). Это подтвердил и товарищ жительницы Нижнего Тагила.
Представитель организации сообщил о противоречии денежного перевода уставу компании. Чтобы подтвердить легальность действий, нужно получить сертификат в ООН, стоимость которого составляет 350 тысяч рублей. В ином случае отправление утилизируют.
Друг по переписке, узнав всю историю, сообщил о неготовности терять внушительную сумму. Он попросил тагильчанку оплатить документ. Сумму обещал вернуть по приезде в Нижний Тагил по завершении контракта. Девушка поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».