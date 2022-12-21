Глава ФОМС Баланин проинформировал об открытии фондов ОМС в ДНР и ЛНР

Соглашения по этому вопросу – об организации создания территориальных фондов и выдачи полисов жителям ЛНР и ДНР – подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и врио глав двух субъектов.
Церемонии подписания документов прошли в Луганске и в Мариуполе, информирует newstracker.ru.
“Впереди еще долгая и трудная работа, чтобы соответствовать уровню всей Российской Федерации”, – заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он также назвал огромным шагом в данном направлении заключение соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Выдачу полисов ОМС планируют начать после Нового года.
“На основании полиса ОМС жители республик будут получать качественную медицинскую помощь не только на территории ЛНР и ДНР, но и в любом регионе РФ, в том числе высокотехнологичную медпомощь во всех федеральных клиниках. В ближайшее время будет организована работа по созданию территориальных фондов и выдаче полисов обязательного медицинского страхования”, – рассказал Илья Баланин.
Как отметил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, организация работы территориального фонда ОМС в республике – показатель “плавного и быстрого движения в правовое поле Российской Федерации”. По словам Пасечника, подписание данных документов свидетельствует о том, что регион максимально быстро интегрируется в правовое поле России. Следовательно, жители республики получают качественные медицинские услуги и с каждым днем все больше чувствуют себя полноценными гражданами России.
Согласно ранее опубликованному пресс-службой ФОМС сообщению, россияне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировавшие данные об удостоверяющих личность документах, с 1 декабря могут получать цифровой полис ОМС. Его в медучреждениях принимают наравне с "пластиком".