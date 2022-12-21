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Ход подготовки проекта реконструкции моста на Челюскинцев обсудили в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:21
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Обсуждение хода подготовки проекта ремонта и модернизации моста на улице Челюскинцев и гидротехнического сооружения прошло в администрации Нижнего Тагила.

На данный момент уже готово около 40% инженерно-технической документации. Она включает в себя проектные решения по реконструкции плотины, моста, водосбросного сооружения, водоотвода, подпорной стены и водозаборного сооружения, сообщил директор ООО «Уралкомплект-наука» Сергей Тамакулов.

Представитель проектной организации показал вариант проекта и заслушал идеи по его доработке. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рекомендовала восстановить нарушенные в ходе прошлого ремонта стоки. Они нужны для отвода талой и дождевой воды с территории демидовского завода.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил сделать внутри тела плотины обустроить технологический пролет. По его мнению, тоннель, который ведет от здания Заводоуправления к смотровой площадке со стороны завода, позволит обеспечить коммуникацию с набережной пруда.

Владислав Пинаев добавил, что совещания по подготовке проекта реконструкции будут проводиться регулярно.

Напомним, на реконструкцию плотины, которая находится на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле, выделен один миллиард рублей. Сумма является предварительной. О точной можно будет говорить только после того, как будет готов проект. Как говорил в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чтобы начать реконструкцию потребовалось сначала продумать альтернативный проезд. По его словам, им станет мост через Тагильский пруд.

На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
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#Ирина Кирилова#Город#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Челюскинцев#Плотина#Реконструкция
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