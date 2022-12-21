Ход подготовки проекта реконструкции моста на Челюскинцев обсудили в Нижнем Тагиле

На данный момент уже готово около 40% инженерно-технической документации. Она включает в себя проектные решения по реконструкции плотины, моста, водосбросного сооружения, водоотвода, подпорной стены и водозаборного сооружения, сообщил директор ООО «Уралкомплект-наука» Сергей Тамакулов.
Представитель проектной организации показал вариант проекта и заслушал идеи по его доработке. Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рекомендовала восстановить нарушенные в ходе прошлого ремонта стоки. Они нужны для отвода талой и дождевой воды с территории демидовского завода.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил сделать внутри тела плотины обустроить технологический пролет. По его мнению, тоннель, который ведет от здания Заводоуправления к смотровой площадке со стороны завода, позволит обеспечить коммуникацию с набережной пруда.
Владислав Пинаев добавил, что совещания по подготовке проекта реконструкции будут проводиться регулярно.
Напомним, на реконструкцию плотины, которая находится на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле, выделен один миллиард рублей. Сумма является предварительной. О точной можно будет говорить только после того, как будет готов проект. Как говорил в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чтобы начать реконструкцию потребовалось сначала продумать альтернативный проезд. По его словам, им станет мост через Тагильский пруд.