Ход подготовки проекта реконструкции моста на Челюскинцев обсудили в Нижнем Тагиле

Напомним, на реконструкцию плотины, которая находится на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле, выделен один миллиард рублей. Сумма является предварительной. О точной можно будет говорить только после того, как будет готов проект. Как говорил в ходе прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чтобы начать реконструкцию потребовалось сначала продумать альтернативный проезд. По его словам, им станет мост через Тагильский пруд.