Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год

Кроме того, если не хватает времени на приготовление новогоднего стола, сейчас можно приобрести готовые салаты и другие блюда и выпечку. К примеру, стоимость килограмма готового «Оливье» в одном из магазинов Нижнего Тагила даже немного ниже, чем высчитанный редакцией индекс. Однако, готовя самостоятельно, можно быть уверенным в качестве продуктов, а также выбрать производителей.