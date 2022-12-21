Индекс «Оливье»: во сколько обойдется тагильчанам популярный салат на новый год

Для того, чтобы посчитать цену «Оливье», мы взяли популярный классический рецепт. Для приготовления тагильчанам понадобятся:
Журналист TagilCity.ru отправился в три сетевых магазина, чтобы выяснить где дешевле можно приобрести продукты для салата. Цены на некоторые позиции в «Магните», «Пятерочке» и «Монетке» значительно отличаются. Кроме того, в одной и той же торговой точке продукты различных марок и производителей также стоят по-разному.
К примеру, цены на картофель варьируются от 23 до 65 рублей за килограмм. Зависит стоимость от того, мытый овощ или нет, когда был произведен, как упакован и расфасован. По такому же принципу продают и морковь, килограмм можно купить от 21 до 50 рублей.
Огурцы в конце декабря 2022 года стоят от 113 до 160 рублей за килограмм, десяток яиц — от 45 до 100 рублей, а банка майонеза весом в 250 грамм в среднем — от 55 до 60 рублей. Зеленый горошек собственных марок продают в торговых сетях примерно за 40 рублей, а за банку продукта известных брендов придется заплатить до 100 рублей.
300-400 грамм «Докторской» колбасы можно купить за 300 рублей, однако по акции стоимость в одном из магазинов была снижена до 140 рублей. 100 грамм фасованной зелени (лук, укроп, зеленый лук) в среднем продается за 60 рублей.
Чтобы посчитать стоимость «Оливье», мы взяли самую низкую стоимость продуктов. Итак, ингредиенты обойдутся тагильчанам в 408 рублей:
По данным Росстата, средняя цена для приготовления четырех порций «Оливье» в декабре 2022 года составляет 480,69 рубля. С 2021 года ингредиенты подорожали на 8,53%. Значит, жителям Нижнего Тагила салат обойдется дешевле, чем в других регионах России. Но для этого придется потратить время на поиск наиболее дешевых товаров в нескольких магазинах города.
Стоит отметить, что рецепт приготовления традиционного новогоднего салата может отличаться от классического. Соответственно, стоимость также станет выше или ниже. Например, некоторые предпочитают класть в «Оливье» соленые огурцы вместо свежих. Их можно либо купить, либо самим заготовить впрок.
Многие тагильчане-садоводы смогут сэкономить на покупке овощей, используя выращенные на своих участках. К тому же к празднику во многих магазинах проходят различные акции со скидками на товары.
Кроме того, если не хватает времени на приготовление новогоднего стола, сейчас можно приобрести готовые салаты и другие блюда и выпечку. К примеру, стоимость килограмма готового «Оливье» в одном из магазинов Нижнего Тагила даже немного ниже, чем высчитанный редакцией индекс. Однако, готовя самостоятельно, можно быть уверенным в качестве продуктов, а также выбрать производителей.