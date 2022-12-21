«Какой сволочью надо быть»: недельного щенка подкинули на станцию под Нижним Тагилом

Девушка опубликовала фотографии черной собачки с подпалинами в надежде найти для нее новый дом. У животного из-за малолетнего возраста закрыты глаза, однако, утверждает женщина, пес уже может самостоятельно лакать молоко.
Это какой сволочью надо быть. Кто-то подкинул щенка на ЖД-вокзал на станции Лая. Щенку примерно неделя от роду. Он был весь замерший, орал на весь вокзал. Забрали его домой, но у себя оставить не можем. Может есть у кого-то возможность забрать себе? Молоко сам лакает, — пишет Дарья Б. в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая».