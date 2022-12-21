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«Какой сволочью надо быть»: недельного щенка подкинули на станцию под Нижним Тагилом

Сегодня, 07:58
Фото: Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая

Недельного щенка подкинули на железнодорожный вокзал на станции под Нижним Тагилом

Неравнодушная свердловчанка рассказала о щенке, которого обнаружила на железнодорожной станции Лая под Нижним Тагилом. Девушка предполагает, что некто подкинул детеныша собаки, которому неделя от роду, на вокзал. Спасительница ищет животному новый дом.

Девушка опубликовала фотографии черной собачки с подпалинами в надежде найти для нее новый дом. У животного из-за малолетнего возраста закрыты глаза, однако, утверждает женщина, пес уже может самостоятельно лакать молоко.

Это какой сволочью надо быть. Кто-то подкинул щенка на ЖД-вокзал на станции Лая. Щенку примерно неделя от роду. Он был весь замерший, орал на весь вокзал. Забрали его домой, но у себя оставить не можем. Может есть у кого-то возможность забрать себе? Молоко сам лакает, — пишет Дарья Б. в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая».
Фото: Подслушано ПГТ. Горноуральский -Лая
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#Анна Варнакина#Эксклюзив#Лая#Собака#Животное#Бездомные животные#Природа#Нижний Тагил
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