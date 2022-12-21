Карантин по опасной болезни введен в Екатеринбурге

Ограничения будут действовать до 10 февраля. Все случилось из-за пса, у которого обнаружили бешенство, сообщает администрация.
В связи с этим мэру города Алексею Орлову поручено принять в пределах своих полномочий все необходимое, направленное на профилактику заболеваемости бешенством среди животных. Распоряжение подписано главой региона Евгением Куйвашевым.
Больного пса поймали в микрорайоне Лечебном. Под ограничениями оказалась территория в радиусе трех километров от этого места. Также в вышеуказанный срок запрещается лечение четвероногих, торговля ими, убой и проведение выставок.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле определена фирма, которая за 4 миллиона рублей займется отловом бродячих собак. В обязанности подрядчика войдет отлов, стерилизация, вакцинация, при надобности лечение, а после выпуск животного в прежнюю среду обитания.