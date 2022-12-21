Карантин по опасной болезни введен в Екатеринбурге

Напомним, что ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле определена фирма, которая за 4 миллиона рублей займется отловом бродячих собак. В обязанности подрядчика войдет отлов, стерилизация, вакцинация, при надобности лечение, а после выпуск животного в прежнюю среду обитания.