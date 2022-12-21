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Карантин по опасной болезни введен в Екатеринбурге

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге объявили карантин по опасной болезни - бешенству животных. Мера затронула Октябрьский район города.

Ограничения будут действовать до 10 февраля. Все случилось из-за пса, у которого обнаружили бешенство, сообщает администрация.

В связи с этим мэру города Алексею Орлову поручено принять в пределах своих полномочий все необходимое, направленное на профилактику заболеваемости бешенством среди животных. Распоряжение подписано главой региона Евгением Куйвашевым.

Больного пса поймали в микрорайоне Лечебном. Под ограничениями оказалась территория в радиусе трех километров от этого места. Также в вышеуказанный срок запрещается лечение четвероногих, торговля ими, убой и проведение выставок.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле определена фирма, которая за 4 миллиона рублей займется отловом бродячих собак. В обязанности подрядчика войдет отлов, стерилизация, вакцинация, при надобности лечение, а после выпуск животного в прежнюю среду обитания. 

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Бешенство#Обака#Пес
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