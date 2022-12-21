Количество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей

Напомним, что в Свердловской области ОРВИ заболело более 74 тысяч человек. Статистику привел Роспотребнадзор. Период исследований — с 12 по 18 декабря. Чаще всего люди заражаются свиным гриппом, сезонными коронавирусами и другими болезнями.