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Количество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей

Сегодня, 04:58
Фото: TagilCity.ru
Трамваи некоторых рейсов перестанут выходить на маршруты из-за заболеваемости водителей. Также с городских поездов Нижнего Тагила снимут от 1 до 2 вагонов. Причина — шоферы начали оформлять больничные листы и сотрудников для бесперебойной работы сети общественного транспорта не хватает.

Ограничения продолжатся до момента, пока с больничного листа не выйдет нужное количество водителей. Изменения коснутся тех трамваев, которыми жители Нижнего Тагила пользуются чаще всего, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Жительница Нижнего Тагила обратилась в ЕДДС и рассказала редакции TagilCity.ru, что присутствие на городских линиях сократится у маршрутов № 10 и 3.

Для горожан, у которых остались вопросы об организации общественного транспорта в период вспышки гриппа и ОРВИ, существует диспетчерская служба: (3435) 37-91-66.

74 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю в Свердловской области
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Напомним, что в Свердловской области ОРВИ заболело более 74 тысяч человек. Статистику привел Роспотребнадзор. Период исследований — с 12 по 18 декабря. Чаще всего люди заражаются свиным гриппом, сезонными коронавирусами и другими болезнями.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Трамвай#Водитель#ОРВИ#Транспорт
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