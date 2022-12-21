Количество трамваев временно снизится в Нижнем Тагиле из-за болеющих водителей

Ограничения продолжатся до момента, пока с больничного листа не выйдет нужное количество водителей. Изменения коснутся тех трамваев, которыми жители Нижнего Тагила пользуются чаще всего, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Жительница Нижнего Тагила обратилась в ЕДДС и рассказала редакции TagilCity.ru, что присутствие на городских линиях сократится у маршрутов № 10 и 3.
Для горожан, у которых остались вопросы об организации общественного транспорта в период вспышки гриппа и ОРВИ, существует диспетчерская служба: (3435) 37-91-66.
Напомним, что в Свердловской области ОРВИ заболело более 74 тысяч человек. Статистику привел Роспотребнадзор. Период исследований — с 12 по 18 декабря. Чаще всего люди заражаются свиным гриппом, сезонными коронавирусами и другими болезнями.